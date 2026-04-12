Magyar Péter leadta a szavazatát, akkor fogja elfogadni az eredményt, ha nem lesz súlyos választási csalás

2026-04-12 08:49:00 CEST

Mint megírtuk, a Tisza Párt elnöke Budapesten, a XII. kerületi Mesevár Óvodában kialakított szavazókörben voksol, ahol az egyéniben nem induló Orbán Viktor és egykori iskolatársa, Magyarország leggazdagabb embere, Mészáros Lőrinc is lakik. Ez a budapesti 3. számú országos egyéni választókerület, Magyar Péter fő vetélytársa a fideszes Steiner Attila, de itt indul a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja, Gréczy Zsolt is.

A voksolás után Magyar Péter a Telexnek azt mondta, nem számol azzal, hogy veszítene a Tisza Párt. „Senki nem gondolhatja komolyan, hogy a Tisza, és ezzel Magyarország nem nyeri meg a választást” - jelentette ki, hozzátéve, akkor fogadják el a választási eredményt, ha nem történtek olyan választási csalások, amelyek befolyásolták döntő mértékben a választás eredményét. A mandátumát mindenképp felveszi, be fog ülni a parlamentbe.

A HVG azon kérdésére viszont, hogy összeállt-e a Tisza-kormány névsora, úgy felelt: „Előbb menjünk át a hídon.” Megjegyezte ugyanakkor, hogy minden tárcára van jelöltjük. Beszélt arról is, hogy biztosan fognak majd hibázni, de ha valaki hibázik a Tiszában, az vállalja a következményeket. „Nem leszünk egy következmények nélküli ország” - közölte.