Orbán Viktor, a nagy utcai harcos 1994 óta nem indult egyéniben

2026-04-12 06:15:00 CEST

Úgy tűnik, a miniszterelnök a szűk pátriájának számító Felcsút körül sem mer nekivágni a megméretésnek.

Azon mondjuk nem lehet eleget nevetni, hogy van egy miniszterelnök, aki szereti utcai harcosnak kikiáltani magát, de még a választókerületek 2024-es átrajzolásakor sem jutott eszébe valakinek, hogy valahol Felcsút körül kialakítsanak egyet, ahol mutatóba nyerhet.

Orbán Viktor 1994-ig indult egyéniben, de mind a kétszer veszített. Először 1990-ben, amikor Budapesten, a 13. számú választókerületben kapott ki az MDF-es Zacsek Gyulától, de kudarccal ért véget a második, 1994-es nekifutás is, amikor a szülővárosában, Székesfehérváron, a Fejér megyei 1. számú választókerületében vágott neki a megméretésnek. Ekkor az MSZP jelöltje, a néhai Vancsik Zoltán és az SZDSZ-es Szelier András is megelőzte már. Azóta a miniszterelnök egyszer sem próbálkozott.

Csak összehasonlításul: egy Orbán Viktorhoz hasonlóan hosszú időn át hatalmon lévő politikusnak, Angela Merkel volt német kancellárnak soha nem esett le a karikagyűrű az ujjáról, amiért egyéniben kell indulnia, 1990-től a 2021-es visszavonulásáig ő volt a Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I nevű választókerület Bundestag-képviselője is. 2013-ban a voksok 56 százalékával, de még 2017-ben, két évvel a menekültválság után is simán, 44 százaléknyi szavazattal nyert.

Magyar Péter a budapesti 3. számú egyéni választókerületben, a XI.-XII. kerületben indul, fő ellenfele a fideszes Steiner Attila.