„Daszvidanyja” és „Tovarisi Konyec” táblával, valamint egy Moszkvába tartó egyirányú repülőjeggyel várták Orbán Viktort szavazás után

parlamenti választás;

2026-04-12 10:52:00 CEST

Az aHang aktivistái várták Orbán Viktort reggel 7 órakor, miután a miniszterelnök leadta szavazatát a Zugligeti Általános Iskolában - derül ki a szervezet szerkesztőségünk részére eljuttatott közleményéből.

A beszámoló szerint amikor a kormányfő kijött a szavazást követően, felcsendült a Vörös hadsereg a legerősebb (Красная Армия всех сильней) című szovjet dal. Az aktivisták emellett transzparensekkel is készültek, ezeken az szerepelt, hogy Daszvidanyja (Viszontlátásra) és Tovarisi Konyec (Elvtársak, vége van). A harmadikon egy egyirányú repülőjegy volt látható Orbán Viktornak Moszkva felé.

Az aHang azért szervezte az akciót, hogy Orbán Viktort is szembesítse a választás tétjével: Európa vagy Oroszország. Szerintük a jelenlegi hatalom letette a voksát az orosz diktatúra mellett, amit egyebek között illusztrál Szijjártó Péter és Szergej Lavrov, valamint Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin megismert kapcsolata.