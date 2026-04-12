Beton.Hofi az elsők között lépett fel, Várpalotáról is jöttek miatta

Beton.Hofi szerint a Fidesz a magyar történelem legprofibb és legpökhendibb szervezett bűnözői egysége

„A civil véleményem, hogy ez a kormánypárt az egyetemes magyar történelem legprofibb és legpökhendibb szervezett bűnözői egysége, és már az nemzeti trauma, hogy fent lehet a nevük a szavazólapon. Náluk a sima, mezei bűnözőket is többre taksálom” – írta Beton.Hofi vasárnap délelőtt egy 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában.

A pénteki Rendszerbontó Nagykoncerten is fellépő népszerű rapper szerint nem érdemes összemosni a Fidesszel a párt szavazóit. Őket a „sokéves félelemkeltés áldozatainak” tartja, akikkel türelmet és empátiát kell tanúsítani, mert sok esetben jobbító szándékkal, meggyőződésből szavaznak.

A rendszerváltás utáni tizedik, az ellenzéki oldalon rendszerváltónak minősített parlamenti választást tartják vasárnap. A részvétel minden eddiginél magasabb lehet, és előfordulhat, hogy több helyen csak napokkal később lehet látni az eredményt.