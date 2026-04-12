Orbán Viktor úgy véli, a rekordmagas részvétel csak egy dolgot jelenthet

2026-04-12 11:51:00 CEST

„Nagyon sokan szavaznak. Ez egy dolgot jelent: ha meg akarjuk védeni Magyarország biztonságát, egyetlen hazafi sem maradhat otthon! Csak a Fidesz! Fel, győzelemre!” – írta a kormányfő vasárnap délelőtt a Facebook-oldalán.

Délelőtt 11 óráig 37,98 százalék volt a részvétel, ami rekordot jelent a rendszerváltás óta tartott választások történetében. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és a Fidesz kampányfőnöke korábban arról posztolt, hogy a magas részvétel a kormánypártnak kedvezhet, az elemzők azonban ennek éppen ellenkezőjét jósolják.