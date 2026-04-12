Választási visszaélésről számoltak be A szavazat ára készítői

2026-04-12 12:14:00 CEST

A DE! Akcióközösség birtokába került egy hangfelvétel, amely egy lehetséges, választási visszaéléssel kapcsolatos ügyet vet fel – derül ki a lapunkhoz eljuttatott közleményből.

A szavazat ára című dokumentumfilm készítői szerint a felvétel súlyos kérdéseket vet fel a választási folyamat tisztaságával kapcsolatban. A felvételt – amely ezen a linken elérhető – nem ők készítették, civil forrásból kapták. „A beszélgetésben tisztán hallható, amint egy országgyűlési képviselő utasításokat ad munkatársainak arra vonatkozóan, hogy »mindenkit vigyenek el szavazni«, illetve olyan kijelentések is elhangzanak, mint: »minden településen tudom, hogy ki hány forintot ér«” – hangzik a közlemény.

A rendelkezésre álló információk szerint a felvételen Kovács Sándor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 5. számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője hallható. Megjegyezték azt is, hogy a DE! Akcióközösség jelenleg több mint 2400 őrszemmel és mintegy 200 motoros önkéntessel van jelen több mint 100 településen.