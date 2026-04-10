A szavazatvásárlók már megkezdték a beetetést

Magyarország;visszaélés;parlamenti választás;szavazatvásárlás;

2026-04-10 11:50:00 CEST

Sokaknak volt megvilágító erejű A szavazat ára című dokumentumfilm, amely azt mutatta be, milyen rendszer alakult ki az ország szegényebb részein kisemmizettek, drogfüggők, alkoholisták szavazatainak megvásárlására, kizsarolására a Fidesz érdekében. A 2021-ben alakult, a dokumentumfilm alkotóinak egykor feladatot adó Tiszta Szavazás koalíció koordinátorát, Gutjahr Zsuzsannát kérdeztük, hogy állnak a dolgok a választás előtt egy héttel.

A koalíció 2021-es létrejötte Pikó András józsefvárosi polgármester 2019-es megválasztásához is kötődik, ezután találták ki azt, hogy a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), az aHang, a Civil Kollégium Alapítvány (CKA) és a Political Capital, hogy megvizsgálják és kutassák, mely társadalmi csoportok vannak leginkább kiszolgáltatva a szavazatvásárlásnak. 2021-22-ben indult el a Tiszta Szavazás Koalíció, ekkor kezdték el magukat a vizsgálatokat interjúkkal, felméréssel, amiből kirajzolódtak a kritikus területek Magyarországon: Északkelet-, Délkelet-, Délnyugat-Magyarország. Megnézték, hol kell beavatkozni, lett 300 önkéntes „őrszem”, aki a választás előtt felvilágosítást tartott az érintett helyieknek, leírták a Nyomtass Te Is! kiadványban a szavazatvásárlás mikéntjét, felismerését, majd a választás napján kvázi őrszemként a helyszíneken is jelen volt, az utcán és a szavazóhelyiségekben. Mindenkinek szóltak, hogy a szavazatvásárlás bűncselekmény, igyekeztek eseteket dokumentálni. Ebből több cikk is született, amely bemutatta a szavazatvásárlás, láncszavazás módozatait, megvalósulását.

Ahogyan akkor, Gutjahr Zsuzsanna most oktatási koordinátor volt. A Tiszta Szavazás Koalíció igyekezett minél több helyre eljutni online és offline előadásokkal, ismertetni a tapasztalatait, és hogy az érintettek megértsék, bűncselekményt követnek el ha szavazatvásárlást folytatnak, szerveznek vagy abban részt vesznek. A 2022-es őrszemek egy része a DE! Akciócsoportba tömörülve határozta el, hogy a tapasztalataikból kiindulva igyekeznek gátat szabni a szavazatvásárlásnak, készítenek a témáról egy dokumentumfilmet. Ez lett A szavazat ára, és berobbant a közéletbe, két hét alatt több mint kétmillió megtekintésnél jár a YouTube-on.

Gutjahr Zsuzsanna és a társai az utolsó héten is oktatnak, az előadások tematikája folyamatosan változott. Októberben a dezinformációval, befolyásolással és az ellenszerekkel foglalkoztak, aztán a trollok, a tiltott politikai tartalmak jelentése, tiltása volt soron. Utána ráfordultak a választási tematikára: ajánlóívek, plakátrongálás. Ezután jött a követelés, hogy a külföldi szavazásról is legyen egy kör, a levélszavazás visszaéléseinek elkerüléséről és a külképviseleti szavazás anomáliáról. Most az erőszakmentes kommunikáció, megfigyelési stratégiák, közbeavatkozás elleni és melletti érvek fókusza már a vasárnapi helyszíni viselkedésre összpontosítanak. Hogy védd meg az ajánlásodat, szavazatodat (vagy másokét, ha aktivista vagy) - ezt járták körül különböző oldalakról, mi úgy hívunk: választási önvédelem.

2022-ben még az volt a cél, hogy feltárják a szavazatvásárlási módozatokat, a jelenséget szociológiailag, és konkrét esetekkel igazolják, nemcsak mendemondáról van szó. Ez teljesült. Most már az edukáció volt az elsődleges,

hogy minél többek tudjanak erről ott helyben, alapjaitól a választási kampány egyenlőtlenségeitől kezdve a dezinformációig. Ez, mint a filmben Bod Tamástól el is hangzik, 53 egyéni választókerület 300-350 települését érinti, több nagyobbra eljutottak Gutjahr Zsuzsanna is, akivel épp akkor beszéltem, amikor Pest megyei Bagon vizsgálta meg a helyzetet.

Mit lehet tudni most, hogy és mivel készülnek a szavazatvásárlók? Gutjahr Zsuzsanna úgy látja, nem látni egyelőre, hogy jobban készülnének, de nem tudni, változtattak-e a módszereiken. Bagon a romatelepen úgy tűnik, mintha nem lenne kampány, az amúgy közlékeny emberek most zárkózottak, lehet, erre figyelmeztették őket. Tavaszköszöntő ünnepekre sok pénzt szórt szét az állam hátrányos helyzetű térségekben, 90 szabolcsi településre 450 millió forint jutott a roma önkormányzati keretből. Húsvét előtt zajlottak a sonkaosztások, több fázisban készítik elő az embereket a helyes választásra. A választás előtti héten pedig jön a mozgóurnák igénylése és a pénzosztás. De most mintha óvatosabbak lennének a felek.

Gutjahr Zsuzsanna szerint azt senki ne várja, hogy választás napján majd sok-sok csalás lepleződik le.

Nem aznap és a szavazókörben zajlik a csalások leglátványosabb része.

Ilyen szempontból Tiszabura extrém volt, ahol a szavazóhelyiségben adták át a pénzt, vagy onnan kihozták a szavazólapot, és nyilvánosan elmondta valaki, hogy kapott 50 ezer forintot. Nem ez a jellemző. De a jelenlétnek tud lenni hatása, elriaszthat embereket a csalástól. És ami fontos, az erőszakmentesség, az őrszemek senkit ne akadályozzanak a szavazásban, mindenkinek joga van leadni a szavazatát, legyenek higgadtak.

Ha valaki jelentkezne őrszemnek, elkésett, a DE! már lezárta a jelentkezést. A Tiszta Szavazás képzési anyagai a szervezet honlapján fent vannak. Gutjahr elmondta, vállalták a sajtó felkészítését is, hogy újságírók is legyenek jelen, mert nagy hatalmuk van, bemehetnek a szavazókörbe, készíthetnek felvételeket, a számoláson is jelen lehetnek. A Tiszta Szavazás ezen kívül figyeli a helyi sajtót, és kihangosítják az országos felé az esetleges helyi eseteket. Mindezt a szervezet Facebook-oldalán lehet követni, és három közleményt is kiadnak majd vasárnap.