elemzés;Magyarország;rekord;részvételi arány;parlamenti választás;

2026-04-12 12:35:00 CEST

Az ellenzéki szavazók sokkal lelkesebbnek tűnnek. Elemzőket kérdeztünk a délelőtti részvételi rekordról a parlamenti választáson.

Láthatóan a választók érzik a saját felelősségüket, hogy most tényleg érdemben beleszólhatnak az ország sorsának jövőjébe – mondta Szentpéteri Nagy Richard. Győri Gábor a délelőtti adatok alapján bőven 70 százalék feletti végső részvételi arányt vár.

Azt szokták mondani, egy választás a demokrácia ünnepe, ha így nézzük az eddigi extrém részvételi adatokat, akkor ez a egy óriási ünnep – értékelte a Népszavának a vasárnap délelőtti részvételi adatokat Szentpéteri Nagy Richard politikai elemző. – Ez most valóban fülkeforradalomnak tűnik, bár Orbán Viktor a 2010-es választásra használta a kifejezést, de akkor a részvételi adatok ezt nem támasztották alá.

Szentpéteri Nagy Richárd hozzátette, eddig a Fidesz kommunikálta rendre, hogy a magas részvétel a kormánypártoknak kedvez. Igaz, 2018-ban és 2022-ben az ellenzék is abban reménykedett, hogy a 70 százalék körüli-feletti eredmény neki jelenthet előny. A jelenlegi számokra, a délelőtt 11 órás 37,8 százalékos részvételi arányra viszont még nem volt példa a szabad választások történetében, ami valószínűsíti, hogy a nap végén is rekordról beszélhetünk.

– Láthatóan a választók érzik a saját felelősségüket, hogy most tényleg érdemben beleszólhatnak az ország sorsának jövőjébe – folytatta a politikai elemző –, élnek is a lehetőséggel. Akármi lesz is a végeredmény, biztos, hogy egy új világ kezdődik, komoly változások várhatók a magyar politikában, hiszen egy esetleges Fidesz-KDNP győzelem esetén sem folytatódhat minden úgy, mint eddig. A nagy részvétel, pláne, ha jelentős különbség lesz a két oldal között, komoly legitimációt ad a győztesnek, az esetleges választási visszaéléseknek, csalásoknak pedig csak akkor lesz érdemi jelentőségük, s válhatnak hivatkozási alappá, ha minimális differencia dönt valamelyik oldal javára.

A délelőtti adatok alapján bőven 70 százalék feletti végső részvételi arányt vár Győri Gábor, a Policy Solutions vezető elemzője, aki lapunknak megjegyezte, a korábbi trendek alapján a nagy részvétel elvileg a Fidesz-KDNP-nek kedvezne, hiszen messze a legprofibb a mozgósítási gépezete.

A választásra viszont látszik valamiféle trendforduló, többek között az ellenzéki szavazók sokkal lelkesebbnek tűnnek – mondta Győri Gábor, aki szerint sokan kritizálták a közvélemény-kutatási eredményeket, ám azt már most el lehet ismerni, az extrém magas részvételi hajlandóságot jól mérték, legalábbis a délelőtti adatok őket igazolják. – Értelemszerűen a választás eredményére ebből nem lehet tippelni, hiszen nem mutatható ki közvetlen összefüggés a részvételi hajlandóság és a pártpreferenciák között, az viszont látszik, hogy az ellenzéki szavazók jóval optimistábbak és lelkesebbek, mint a korábbi voksolásoknál. A Fidesz mozgósítógépezete sokkal profibb, mint a Tiszáé, utóbbi szavazóinál viszont a felmérések azt mutatták, hogy az egyéni inspirációjuk erősebb, mint a kormánypártiaké, és ez kiegyenlítheti a központi mozgósítás előnyét. A Tisza szempontjából az is biztatónak tűnik, hogy a nagyvárosokban kiemelkedő a részvételi arány, ám ahhoz, hogy valóban komoly eredményt érjen el a legnagyobb ellenzéki párt, a kistelepüléses választókerületekben is mozgósítaniuk kell tudni a szavazóikat.