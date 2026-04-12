Délután 1 óra, részvételi arány: 54,14 százalék

2026-04-12 13:32:00 CEST

Ez azt jelenti, hogy már több mint négymillióan szavaztak. A délután 1-kor országosan mért 54,14 százalékos részvétel magasabb, mint amit négy és nyolc éve délután 3 órakor mértek

2018-ban délután 1 óráig a jogosultak 42,32 százaléka, 2022-ben pedig a 40,01 százaléka járult urnák elé, szóval ez is rekord. 4 075 272-en voksoltak már.

A délután 1 órás részvételi adatok szerint Pest vármegye eddig a legaktívabb, ahol a választópolgároknak már az 58,01 százaléka leadta a voksát. Pestet követi Budapest főváros, ahol 56,77 százalék szavazott. Kiemelt aktivitást mutat még Fejér vármegye (55,98 százalék), Csongrád-Csanád (55,23 százalék) és Győr-Moson-Sopron (55,21 százalék) is.

50 százalék alatti délután 1 órás részvételi arány csak Szabolcs-Szatmár-Bereg (47,62 százalék) és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben (48,81 százalék) látható.

Az országos adatot tekintve figyelemre méltó még, hogy a délután 1-kor országosan mért 54,14 százalékos részvétel magasabb, mint amit 4 és 8 éve délután 3 órakor mértek. 2018-ban a választópolgárok 53,64 százaléka adta le a voksát délután 3-ig, 2022-ben pedig 52,75 százalék volt a délután 3 órás részvételi adat.