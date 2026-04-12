Tiborcz István üzlettársa levélben szólítja fel a cége munkatársait, hogy szavazzanak a Fideszre

2026-04-12 13:39:00 CEST

Balázs Attila NER-es építési vállalkozó a Bayer Construct és a Viastein alkalmazottjainak küldött levelében voltaképpen távozásra kérte azokat, akik a Tiszára szavaznának.

A Fideszre való szavazásra szólította fel egy szombati levelében két cége alkalmazottjait Balázs Attila NER-es építési vállalkozó, a miniszterelnök vejének, Tiborcz Istvánnak az üzlettársa – írja a Telex.

A lap szerint Balázs Attila a levelében – amelyet két cége, a Bayer Construct és a Viastein alkalmazottjainak küldte el – tulajdonképpen távozásra szólította fel azokat, akik a Tiszára szavaznának. „Politikával kapcsolatos dolgokról nem akartam beszélni céges felületeken, mert a mi dolgunk az, hogy növekedjünk, alkossunk, szép dolgokat hozzunk létre, és a gyerekeinknek jobb, szebb jövőt teremtsünk. Mégis, a tegnap esti kampányrendezvény – a Tisza Párt záróeseménye – videójának megtekintése után úgy érzem, nem hagyhatom szó nélkül. Nálam elszakadt a cérna” – fogalmazott.

Balázs Attila a levélben ezután arról ír, hogy „nyugati tőkés körök” finanszírozzák az Orbán-kormány politikai ellenfeleit és „egy-két kisebb ügyet, egy-két hibát” aránytalanul felnagyítanak, hogy eltereljék a figyelmet azokról a valódi összefüggésekről, amelyeknek nem szabad a háttérben maradniuk. Szerinte ők „találtak maguknak néhány árulót és médiafigurát, akit tudatosan felépítettek”, akik mögött nincs semmi teljesítmény. A lap elérte Balázs Attilát, aki nem cáfolta a levélben leírtakat, csak annyit közölt, hogy a céges levél tartalmához a portálnak semmi köze.