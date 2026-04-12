Magyar Péter: Estére vége lesz a rémálomnak, amelyben éltünk

2026-04-12 13:40:00 CEST

Magyarország választ, és estére vége lesz annak a rémálomnak, amiben az elmúlt években éltünk – jelentette ki Magyar Péter a Facebook-oldalára délután fél egykor feltöltött videójában.

A Tisza Párt elnöke kitért arra, hogy rekordrészvétel várható a mai választáson, sok szavazóhelyiség előtt hosszú sorok állnak. Arra kért mindenkit, hogy legyen a rendszerváltás részese, listán és egyéniben is szavazzon a Tiszára. – Nagyon fontos, hogy mindenki elmenjen, leadja a voksát, és legalább ennyire fontos, hogy minden barátot, rokont és ismerőst is rábeszéljünk ugyanerre – írta posztjában.

Majd azzal folytatta: – Hívjatok föl mindenkit, és mondjátok el, hogy ez egy sorsdöntő szavazás, nagyon sokáig nem lesz ilyen esély, hogy visszavegyük a hazánkat. Hozzátette: – Legyen április 12. az újkori magyar demokrácia ünnepe, amely bekerül a történelemkönyvekbe.