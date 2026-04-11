Magyar Péter: Nyilván csalni fognak, de akkorát nem tudnak, hogy ezt a különbséget megfordítsák

interjú;parlamenti választás;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-04-11 05:55:00 CEST

Képtelenség, hogy a Fidesz ezt megnyerje – mondta lapunknak a Tisza Párt elnöke. Győzelem esetén nem akar előrehozott önkormányzati választást, Vlagyimir Putyinnal viszont leülne tárgyalni, ha úgy alakul. Elárulta azt is, hogy már minden minisztérium élére van jelöltje. Hétfőn nemzetközi sajtótájékoztatót tart. Interjú.

Most mindenki a vasárnapi választásra figyel, de azt tudja már, hogy hétfőn mit fog csinálni ?

Szerintem hosszú éjszaka lesz rövid alvással, mert miután a Tisza megnyeri a választást, sok teendőnk lesz. Fogunk tartani például egy nemzetközi sajtótájékoztatót. És persze az elnökséggel le kell ülnünk értékelni az eredményeket, attól függően, hogy feles vagy kétharmados többséget kaptunk. A továbbiakat nagymértékben meghatározza, hogy az A, vagy a B verzió jön-e be. Sokkal könnyebb lesz lebontani Orbán hazug és korrupt rendszerét kétharmados felhatalmazással.

El is könyvelte magában, hogy miniszterelnök lesz?

Nem. Mindenkinek elmondom, hogy nem közvélemény-kutatást kell nyerni, hanem választást. De ha valaki nézi az országjárásunkat és az adatokat is mellé, és látja, hogy milyen ügyek, és milyen egészen botrányos bűncselekmények derültek ki az elmúlt hetekben, az pontosan tudja, hogy képtelenség, hogy a Fidesz ezt megnyerje.

Márpedig ők mégis magabiztosan állítják, hogy azt mérik, nyernek. Ha ekkora a baj, miért állnának bele?

Ők sem gondolják komolyan. De nem szabad bevallaniuk a saját táboruknak, hogy ez a hajó már elment, nem akarják, hogy végleg szétessen a tábor. De nehezebb lesz vasárnap este megmagyarázni az eredményt.

Orbán Balázs pont arról beszélt a minap, hogy nagyon fél, mert szerinte az ellenzék nem fogadja el a vereséget. Sőt „a Fidesz új kampányszakasza hétfőtől az lesz, hogy megvédjék a Tiszától a választók döntését.” Nem lehet az, hogy A: a Fidesz igazat mond, és látnak valami olyan adatot, amit a Medián vagy önök félrenéznek, vagy B: tudják előre, hogy úgy csalják majd el az egészet, hogy önnek képtelenség lesz nyerni.

Nyilván csalni fognak, de akkorát nem tudnak, hogy ezt a különbséget megfordítsák. Láthatóak egyébként a pánik jelei, a vagyonkimentésekben például. Pontosan tudják, hogy vége van, de szerintem nekünk nem kell Orbán Balázzsal foglalkozni, mert ő a dicstelen múlt, mi pedig a jövővel foglalkozunk.

Mennyi esélyt ad most a sima győzelemre és mennyit a kétharmadra?

Nem szeretnék jósolgatni, én mindig pesszimista vagyok ilyen szempontból. Az EP-választás előtt is az voltam, és most is. Annyit tudok tenni, hogy azt kérem a közösségünktől, az önkénteseinktől, a jelöltjeinktől, és magamtól is: tegyük bele a maximumot, és úgy álljunk ki vasárnap este 7 után a színpadra, hogy mindent megtettünk azért, hogy a lehető legnagyobb felhatalmazást kapjuk.

Említette a folyamatosan kijövő bűnügyeket és a nyilvánossághoz forduló „fecskéket”. Szabó Bence volt az első, rá a Fidesz azt mondja, hogy a Tisza-kormány belügyminiszterének készül. Elképzelhető ilyesmi? Lehet belőle belügyminiszter?

Nem gondolom. Soha nem találkoztam Szabó Bencével, ebből egyenesen következik, hogy nem is tudtam vele esetleges kormányzati szerepről egyeztetni. Azt viszont már korábban elmondtam, hogy számítunk rá akár a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalnál, de hogy milyen pozícióban, az majd a jövő kérdése lesz.

És mi lesz Gundalffal? Ő fel is szólalt a szerdai váci rendezvényükön.

Rá is számítunk a rendszerváltást követően. Rengeteg emberre lesz szükségünk, még informatikusokra is.

Minden minisztérium élére megvannak már a jelöltjeik?

Minden minisztérium élére van jelölt, van ahol több is. A kormány egy csapat, és nem csak az a lényeg, hogy az adott területen valaki a legjobb legyen, hanem, hogy ebben a csapatban tudjon működni. A kormány összeállítása nyilván függ az eredménytől is. A kormányzati struktúra nagyjából megvan a fejünkben, de még ez is változhat valamennyire. Nem lesznek csúcsminisztériumok viszont lesz önálló egészségügyi-, oktatási-, vidékfejlesztési-, és környezetvédelmi minisztérium. Egy tiszta pénzügyminisztérium mellett létrejön egy a külgazdaságot és a belgazdaságot magába foglaló gazdaságfejlesztési minisztérium is, az uniós ügyek pedig várhatóan nem a külügyminisztériumhoz, hanem a miniszterelnökséghez tartoznak majd.

A tiszás házelnökkel és frakcióvezetővel mi a helyzet?

Mi az, hogy tiszás házelnök? Abból csak egy van, és ő nem tiszás és nem is fideszes…

Őt is a legnagyobb frakció jelöli majd.

De én komolyan mondom, hogy nincs még döntés ezekről. Mi nem osztunk előre pozíciókat, értékelni fogjuk a választás eredményét. Lesz azért párt napunk, pár hetünk, hogy megtaláljuk a megfelelő embereket ezekre a feladatokra.

A képviselő-jelöltjei mennyire kerültek közel önhöz az elmúlt időszakban? Kialakult olyan kohézió, ami azt segíti, hogy fegyelmezett és hithű kormánypárti frakció legyen ön mögött a következő négy évben?

Ez jó kérdés. Nagyon sokakkal most tudtam jobban megismerkedni. Erre is jó az országjárás, mert ilyenkor minden alkalommal tudunk beszélni. Elmondják nekem a helyi problémákat, hogy mit éreznek, hogyan megy a kampány és én is látom, hogy kinek mik az erősségei: a nyilvános beszéd, a terepmunka, a közösségszervezés, vagy ezek mindegyike. Azt is fel tudom mérni, hogy milyen szakterületen tudnak majd bekapcsolódni a parlamenti bizottságokba, vagy adott esetben minisztériumba, mert nyilván lesznek olyan képviselőink, akik majd a kormányzatban is szerepet vállalnak. De mit jelent az, hogy fegyelmezett és, hogy milyen kohézió van? Mi nem a Fidesz vagyunk, nem egy kollégiumi szobában edződtünk. Nem ismerjük egymás „bűneit” ilyen szempontból, és nem is akarjuk egymást fogni. Minket a hazánk szeretete köt össze.

Már most is a fegyelmezettségükről híresek a jelöltjeiket illetően.

És ez helyes! Ilyen állampárti propagandával szemben csak így tudjuk felvenni a versenyt, és köszönöm is nekik, hogy ilyen jó csapatként tudtunk kampányolni.

Egyik ígérete szerint bevezetik, hogy egyvalaki csak 8 éven át lehessen miniszterelnök. Ez azt jelenti, hogy ön most 8 év miniszterelnökségre készül?

Nem, én azt gondolom, hogy annál nagyobb megtiszteltetés nem érhet valakit, ha beülhet Batthyány Lajos székébe. Én a következő négy évre kérek felhatalmazást. Remélem, olyan munkát végzünk majd, hogy utána tiszta lelkiismerettel tudunk felállni. Azt, hogy mi lesz négy év múlva, nem tudom, nem is akarom megjósolni, de azt komolyan mondtam, hogy nekem Antall József szavai az irányadóak: „én szolgálok, és addig szolgálok, amíg a nemzetnek haszna van belőle. Teszem, amíg tudom.” A kollégáimmal szolgálatként fogjuk fel a politikát.

Ha a Fidesz elveszti a választást, lesz még valaha Orbán Viktor a kihívója?

Ez tőle függ, de én azt gondolom, hogy a Fidesz nagyon nagy bajban van. Teljesen lehetetlen helyzetbe lavírozták magukat, nagyon mélyre süllyedtek a kormányzásban és a kampányban is. Olyan súlyos bűncselekményeket követtek el, amelyekre nincs magyarázat és felmentés sem. De majd meglátjuk, hogy a magyar igazságszolgáltatás hogyan értékeli az elmúlt hetekben kiderült dolgokat. Hogy ki követte el, ki volt a megrendelő és a végrehajtó, azt a nyomozóhatóságok meg fogják állapítani.

De azzal tisztában van, hogy a támogatói jó része konkrétan azt várja, hogy zárja börtönbe Orbánt?

Én mindig világosan elmondtam, hogy nem Magyar Péternek, egy miniszterelnöknek vagy bármilyen pártelnöknek a feladata az, hogy egy másik pártelnököt felelősségre vonjon.

Meg lehet akkor felelni ennek az igénynek egyáltalán?

Még egyszer elmondom: az igazságszolgáltatás nem egy kormány feladata. A kormány feladata az, hogy biztosítsa a kereteket egy független igazságszolgáltatásnak és benne egy szakszerűen működő nyomozóhatóságnak. Ha ezek működnek, akkor ők majd eldöntik, hogy ki mit vétett a magyar jogszabályok ellen és ha szükséges, akkor a bíróságok meghozzák az ítéleteket.

Azt viszont elmondta, hogy leváltanák például az államfőt, az ÁSZ-elnököt, és a legfőbb ügyészt is. Arról pedig régóta suttognak, hogy előre hozott önkormányzati választást tartanának, sőt Karácsony Gergely szerint konkrétan megmondta neki, hogyha a Tisza jön, főpolgármester-váltás lesz.

Én soha nem mondtam ilyet Karácsony Gergelynek. Nem is beszéltem vele ilyesmiről. Azt gondolom, hogy éppen elegendő lesz kormányozni és megbirkózni azzal a problémahalmazzal, amit ez a kormány okozott, és remélem, a magyar emberek erre adnak nekünk felhatalmazást.

Tehát nem terveznek előrehozott önkormányzati választást.

Én erről még nem hallottam.

Végül a Fidesz sem hozta ki az ominózus szexvideót, amit belengettek, sőt semmilyen atombombával nem állt elő. Mit gondol, miért nem jött ki semmi komoly önről?

Bemutatnák, hogy egy elvált felnőtt férfi konszenzuális szexuális kapcsolatot folytat egy nővel? Hát nem tudom, hogy ez mennyiben csökkentette, vagy növelte volna Magyar Péter népszerűségét… Lehet, hogy egymásra néztek és azt gondolták, hogy növelné, de ezt tőlük kell megkérdezni.

A jelöltjeik is viszonylag botrány nélkül hozták le a kampányt, pedig az elején sokan az ellenkezőjétől tartottak.

Azért, mert olyan jelölteket találtunk, akikről nem lehet ilyeneket kihozni.

Orbán Viktor mindeközben az amerikai kapcsolataival kampányolt. JD Vance kedden nála járt és arról beszélt, hogy készek együttműködni egy új magyar kormánnyal is. Mit tervez ön Donald Trumpot illetően?

Nagyon konstruktív partneri kapcsolatot szeretnénk ápolni az amerikai adminisztrációval, hiszen az Egyesült Államok a világ egyik vezető hatalma, és a magyar gazdaságnak is fontos szereplője. Bízom benne, hogy ez egy gyümölcsöző kapcsolat lesz, nem szól ez ellen semmi. Az, hogy egy amerikai elnök most kit támogat, azt szíve joga eldönteni.

Lesz a Fideszéhez hasonló nagy washingtoni találkozó?

Ezt meglátjuk, de szerintem ez nem így működik. Az amerikai elnök naptára eléggé tele van, és én egyébként nem hiszek a politikai haverkodásban, csak a konstruktív kapcsolatokban és a kölcsönös előnyök megteremtésében.

Ezt mondja Orbán is, amikor Trump, vagy Putyin kerül szóba.

Csak én úgy is fogom csinálni. És szerintem nem azon múlik a világ dicsősége, hogy van washingtoni út vagy nincs, hanem, hogy elvégezzük-e a feladatunkat. Én biztos vagyok benne, hogy az Egyesült Államok is partnerként tekint Magyarországra, és ezt az amerikai alelnök is megerősítette. Azt gondolom, hogy a választás másnapján, vagy amikor jogerős lesz az eredmény, teljesen konszolidált és jó kapcsolatban leszünk.

A mostani kormányfő azt mondta, megnézné, amikor egy „ukránbarát kormány” egyezkedik Oroszországgal. Leülne tárgyalni Vlagyimir Putyinnal egyáltalán?

Ne vicceljünk már. Szerintem a leköszönő miniszterelnök sem veszi komolyan magát, amikor ezeket bemondja az éterbe. Senki nem akar Magyarországon ukránbarát kormányt. Magyarbarátot viszont szeretnének, és reméljük lesz is ilyen április 12-e után. Jó lenne már egy olyan kormány, ami a magyar emberek valódi problémáival foglalkozik. Természetesen, ha úgy alakul, le kell ülni az orosz elnökkel. Sem Oroszország, sem Magyarország földrajzi pozíciója nem fog változni. Az energiakitettségünk is itt lesz még egy ideig. Erősíteni kell a diverzifikációt, de ez nem megy egyik napról a másikra. Ha szükséges, fogunk tárgyalni, de nem leszünk barátok.