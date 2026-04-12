Trikolór-karkötő jár az elsőválasztóknak

A miskolci Avas-lakótelepen főleg nyugdíjasokkal, míg a Lyukóvölgyben peremlétben élő romákkal és két EBESZ-megfigyelő csapattal is találkozunk. Akadt helyi, aki azért szavaz a Fideszre, nehogy rosszabb legyen, más meg azért a Tiszára, mert a Fidesz alatt semmi nem volt jó neki. Riport.