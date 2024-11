A cölöpök még megvannak

Valamivel több, mint húsz évvel ezelőtt léptem be a Magyar Szocialista Párt szegedi szervezetébe, eddigi életem több mint felét már az MSZP tagjaként töltöttem el. Most is büszke vagyok döntésemre és arra is, hogy ennek a szociáldemokrata közösségnek részese és formálója lehetek. Sokat köszönhetek a szocialista pártnak: a biztos értékválasztás mellett tapasztalatot, tanulást, barátságokat, mentorokat és kivételes lehetőséget kaptam arra, hogy vezető döntéshozóként szolgálhassam a hazámat. Most, hogy az MSZP fordulóponthoz érkezett és megalakulása óta soha nem látott kihívással néz szembe, kötelességem szerepet és feladatot vállalni a megerősítésében. Kész vagyok a közösségért, a szolidáris baloldal víziójáért, közös értékeinkért, egy szociáldemokrata néppárt megteremtéséért dolgozni. Mert vallom, hogy egy erős baloldal nélkül nincsen erős Magyarország.