Egy szabolcsi fideszes jelölt szerint tiszás aktivisták kampányolnak a szavazókörzetek bejáratánál

2026-04-12 14:29:00 CEST

Dr. Vinnai Győző, a Nyíregyháza központú Szabolcs-Szatmár-Bereg 02. választókörzet Fidesz-KDNP-s jelöltje és jelenlegi országgyűlési képviselője a Facebook-oldalára vasárnap feltöltött videójában arról számolt be, több bejelentés érkezett hozzá arról, hogy a szavazókörzetek bejáratánál tiszás aktivisták kampányolnak a szavazókörök bejáratánál – szúrta ki a Telex.

A kormánypárti politikus ezért arra szólítja fel Szakács Pétert, a Tisza jelöltjét, hogy hívja vissza az aktivistáit. A lap emlékeztet: 2022-ben Vinnai 58,13 százalékot szerezve nyert, a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint vasárnap 11 óráig a választásra jogosultak 34,83 százaléka szavazott a Szabolcs-Szatmár-Bereg 02. választókörzetben.