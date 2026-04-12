Ennyien jelezték, hogy április 12-én a lakóhelyüktől eltérő, más magyarországi településen kívánnak szavazni. A legtöbb átjelentkező a főváros 12. számú, XIII. kerületi székhelyű választókerületében van, vidéken pedig Szegeden. Ahol sok az átjelentkezés, több részre oszthatják a szavazóköri névjegyzéket.
Az EP-választáson induló pártok összesen 11 ezer szavazatszámlálót delegáltak.
Zömmel iskolákban jelöltek ki fogadóállomásokat az érkezőknek az ukrán határ mentén; emiatt át kellett szervezni az oktatást, de lehet, hogy az itteni szavazóköröket is máshol kell kijelölni.
Szerda délutánig lehet átjelentkezni, és eddig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből az, aki mégis Magyarországon szavazna.
Több szavazókörben egyetlen érvényes szavazatot sem kapott az ellenzéki lista - annak ellenére, hogy van, aki biztosan állítja, nem a Fideszre ikszelt. És sok szavazókörben 20-30 százalék az érvénytelen szavazatok száma, míg ez az arány máskor 1 százalék körül mozog. A kamupártoknál is különösen sok voks tűnik fel néhol.
Üdítő egyszerűségű videóval magyarázza el a BOOKR Kids, mi is a választás igazi tétje.
Megnégyszereződött egy VII. kerületi választókör lakossága, ám nem a babyboom brutális, hanem az átjelentkezési hullám: az Orbán-család ügyvédje próbálja megfordítani a 2014-es eredményt.
Este 7 órakor befejeződött az önkormányzati és nemzetiségi képviselők választása. A választópolgárok vasárnap reggel 6 és este 7 óra között adhatták le szavazatukat. A 10 351 önkormányzati és 3189 nemzetiségi szavazókört már bezárták a szavazatszámláló bizottságok, és hozzákezdtek a voksok összeszámlálásához, szétválogatásához.
Rosszul lett a szavazatszámláló bizottság egyik tagja a Fejér megyei Lovasberény 3-as számú szavazókörében vasárnap, kórházba vitték - közölte a helyi választási iroda a valasztas.hu-n.
A helyi választási irodákban ma nyomtatják ki a vasárnapi önkormányzati és nemzetiségi választás szavazóköri névjegyzékeit. A nyomtatás előtt a jegyzőknek még át kellett vezetniük a névjegyzékekben a pénteken beérkezett átjelentkezési és mozgóurna-igénylési kérelmeket.
Leomlott a vakolat egy III. kerületi általános iskolában lévő szavazókörben vasárnap délután, az európai parlamenti választás idején. A szavazást egy másik tanteremben folytatták tovább - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
Sehol sincs sorban állás azokban a szavazókörökben, ahová korábban sok választópolgár jelentkezett át más településről, így várhatóan az összes szavazókör be tud zárni este 7 órakor az európai parlamenti (EP-) választáson - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke vasárnap délután.
Péntekig, azaz május 23-án 16 óráig lehet jelezni a választópolgár lakóhelye szerinti település jegyzőjénél, ha valaki az európai parlamenti (EP-) választás napján nem a lakóhelyén, hanem egy másik magyarországi településen szeretne szavazni.
A választási eredményt befolyásoló új csalási formákat, visszaéléseket hozott a vasárnapi választás. Zuglóban például - választók személyes adataival visszaélve - csalók kértek mozgóurnát több szavazó nevében. Csak az MSZP 190 panaszt jelzett a Nemzeti Választási Irodának (NVI), köztük az "analfabétáztatást" is: közmunkásokat arra kényszerítettek, hogy írástudatlannak vallják magukat, és így a bizottság egy tagja töltötte ki számukra a szavazólapot.
Legkésőbb 8 órára valamennyi szavazókörben be tud fejeződni a szavazás - mondta Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke vasárnap.
A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság elnöke felelős a szavazóhelyiségben a rend fenntartásáért, a rendkívüli eseményekről jegyzőkönyvet kell vezetnie a bizottságnak, és haladéktalanul tájékoztatnia kell az eseményekről a helyi választási iroda vezetőjét.
Jelenleg is tart a 10 386 szavazóköri névjegyzékek nyomtatása szerte az országban - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke szombati, a Nemzeti Választási Központban tartott sajtótájékoztatóján.
A vasárnapi választáson a több mint 10 ezer magyarországi szavazókörbe mintegy 8 millió választópolgárt várnak. Fontos tudni, hogy tilos lefényképezni és elvinni a szavazólapot, de azt is érdemes ellenőrizni, nem változott-e meg szavazókör helye.