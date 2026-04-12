Ez nem fog gyorsan menni, Budapesten mindenhol hosszú sorbanállás vár az átjelentkezőkre

2026-04-12 14:40:00 CEST

Jönnek kígyózva. Jönnek busszal, kocsival, kerékpárral, babakocsit tolva, kerekesszékben, rollerrel, gyalog, biciklivel és gördeszkával. Sokan. Jönnek gyerekkel a nyakban, ölben, jönnek a magyar trikolorban pompázó melegítőben, kipában és muszlim kötött kendőben.

Feltűnően sok a fiatal. Fiatal doktornő 24 órás traumaügyelet után, másik szakdolgozatírást félbeszakítva, buli előtt és után, szülői házas ebéd előtt. A budapesti XIII. kerületi Berzsenyi Dániel Gimnázium előtt már 10 óra után kígyózott a sor. Egy közterület-felügyelő minden téblábolót megszólít és elirányítja, ők az átjelentkezők.

Budapesten ide, a 12. számú egyéni választókerületbe várják a legtöbb hivatalosan más településen élő, de inkább itt szavazót. Több mint kilencezren voksolnának ma itt. A külső sor nem is tűnik hosszúnak, de ez csalóka, belül kordonok között tekeregnek a sorok, de gyorsan haladnak a várakozók. Időnként megyeneveket kiáltanak, soron kívül mehet, aki oda tartozik. Senki nem zúgolódik, békésen hömpölyögnek, közben fel-felhangzik, hallottad a legújabb híreket, mennyien mentek már el? S persze közben megtárgyalják a délutáni sütögetést, az esti bulit, meg a tegnap estit, van, ki biztosítót váltana, de nem tudja, melyik lenne a jobb. Délelőtt még 15-20 perc alatt végezni lehetett.

Az átjelentkezők a tornateremben szavaznak, ahol tíz asztalt sorakoztattak fel. Erről már a folyosón tábla informálja a szavazókat, de akad ott is egyenruhás közterület-felügyelő. A XIII. kerület komolyan vette a szervezést, a külső asztalokon vizes palackok a szomjazóknak, a mosdóban még kéztörlő papír is van.

A nem túl távoli újlipótvárosi Thurzó parkhoz közeli Napsugár óvodában még csak az udvaron áll a sor, igaz kettő is van, mindkét szavazókörhöz. Egy bennfentes helyi elmondja, hogy itt mindig van sor, mert „itt tudatos emberek élnek”, de most ahhoz képest is hosszabb azért a sor szerinte, legalább 20 százalékkal több az ember. Itt nincs átszavazó, csak helyiek, össze is köszönnek, váltanak is néhány szót. Az egyik éppen azon háborog, hogy ukránbarátok hívták tegnap este. Egy bizottsági tag közben arra kéri a szülőket, hogy ne engedjék a gyerekeket játszani az óvoda játszóeszközein. Szomorú mormogás. De csak halkan. Bent a szavazóhelyiségben egy idős asszony próbál betuszkolni egy lapot az urnába: Ilonka – szólnak neki az asztal mögül –, hol a másik papír, kettőt adtunk, azt nem dobja be? Visszafordul a szavazófülkéhez, kiderült, ott feledte, gyorsan felnyalábolja és bedobja.

Csepelen kora délelőtt a 12-es szavazókörnél inkább csak szállingóztak az emberek, de azért érkeztek folyamatosan. Az egyik sorban álló arról faggatta nagy viccesen a feleségét, hogy akkor a nagy T-seket jelölik-e be? Már odakint azt firtatta egy csoport, hogy nyerhet-e a Tisza. Azután szétszéledtek sütögetni, kertészkedni a napsütésben.

Zuglóban, a Szent István Gimnázium előtt végeláthatatlannak tűnő sor, elkanyarodik túl a gimnázium falain, betüremkedik egy mély U kanyarral a Garancsi István-Tiborcz István páros által felhúzott, majd az Orbán-kormány által 120 milliárdért megvásárolt Dürer-park mélygarázsa elé is, majd onnan is tovább a Stefánia felé. Egy troliról lepattanó nő még bizakodik: „gyorsan lemegy ez”. Azért annyira nem.

A déli harangszó idején már több mint félórát mondott egy tornateremből kifelé igyekvő idősebb asszony, de rögtön hozzátette, hogy amikor ő kezdte, akkor még nem álltak ennyien. Egy plüssbe burkolt pici babát vivő férfi megnyugtat, hogy őt előreengedték, nem kellett végigvárnia a sort. Itt is béke van, bukósisak a kézben, egy másik fejen zöld békás hajráf, nyakban biztosítótűk, másutt fülesek, telefonok és csevegés. Az átjelentkezők végcélja itt is a tornaterem a szép belső udvaron át. A gimnáziumban a független, senki miatt vissza nem lépő Hadházy Ákos, a Tisza kabinetfőnök Velkey György és a fideszes fővárosi önkormányzati képviselő Radics Béla harcát eldöntők mellett 7861 átjelentkező szavaz majd várhatóan egyre hosszabb várakozás után. Sehol egy hangos szó. Béke van, nincs háború.