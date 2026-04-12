Magyar Péter: Fideszes zavarkeltés, hogy bárki erőszakos megmozdulásokra készülne a szavazás lezárulta után

2026-04-12 14:57:00 CEST

Szokásos fideszes rémhír és hazugság, hogy bárki erőszakos megmozdulásokra vagy épületfoglalásokra készülne a szavazás lezárulta után – közölte Magyar Péter vasárnap délután a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke nem sokkal azután szólal meg, hogy Lázár János azzal vádolta, a tiszásokkal polgárháborút akarnak kirobbantani Magyarországon ma este vagy holnap. Az ellenzéki párt vezetője ezt zavarkeltésnek nevezte, amely szerinte „minden bizonnyal az itt tartózkodó orosz tanácsadók fejéből pattant ki”.

Azt is írta, hogy az ilyen álhírek csak a Fidesz szokásos, erőtlen és kétségbeesett hangulatkeltései és hazugságai. „Az orbáni hatalom végóráit éljük: búcsúztassuk őket higgadtan és méltósággal, holnap pedig lássunk hozzá a nemzet újraegyesítéséhez” – üzente Magyar Péter.

„A Tisza teljes közössége és a minket támogató magyarok milliói derűsen, magabiztosan és békésen várják az esti urnazárást: a napközbeni részvételi adatok nyilvánvalóvá teszik azt, amit eddig is tudtunk. A mai nap a rendszerváltó népszavazás ünnepe, ami bekerül majd a magyar történelemkönyvekbe” – rögzítette.