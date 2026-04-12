Este nyolc körül jönnek az első eredmények

A szavazólapok feldolgozottságának függvényében, várhatóan vasárnap este 8 órától kezdi meg a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az országgyűlési választás eredményeinek közlését; a szavazatszámláló bizottságok először az egyéni jelöltek szavazólapjait számolják össze - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI). 


A vasárnapi választások előzetes eredményeit a szavazás lezárását követően 10 percenkénti frissítéssel teszik közzé. 

A szavazatszámláló bizottságok először az egyéni jelöltekre leadott szavazatokat számlálják meg, ezt az országos pártlistás szavazatok követik, majd a nemzetiségi listákra leadott szavazatok.

A szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyvvezetője a szavazatok összeszámlálásának eredményét haladéktalanul továbbítja a helyi választási irodához, amely rögzíti azokat az informatikai rendszerben. Így tehát először az egyéni választókerületi választások eredményei kerülnek fel az NVI internetes tájékoztató oldalára.

A szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálása után megállapítja a választás szavazóköri eredményét, a szavazatok összeszámlálásáról és a szavazóköri eredmény megállapításáról jegyzőkönyvet állít ki.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) pedig vasárnap este 7 órakor kezdi meg az országgyűlési választásra hozzájuk eddig beérkezett csaknem 232 ezer levélszavazat felbontását és a szavazólapok szkennelését. Szkennelésre - a kézi számolást megelőzően - azért van szükség, hogy a levélszavazatok előzetes eredményét gyorsan közölni tudják. Az NVI ezek eredményét is közzéteszi. 

Az átjelentkezéssel leadott szavazatok bevárása miatt azonban a választás egyéni választókerületi eredményeit legkésőbb jövő szombaton - amennyiben a jelöltek között száz, vagy annál kisebb a különbség, és érkezett újraszámlálásra vonatkozó igény, akkor hétfőn - kell megállapítaniuk az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságoknak, addig csak előzetes eredményekről lehet beszélni.

Jönnek kígyózva. Jönnek busszal, kocsival, kerékpárral, babakocsit tolva, kerekesszékben, rollerrel, gyalog, biciklivel és gördeszkával. Sokan. Jönnek gyerekkel a nyakban, ölben, jönnek a magyar trikolorban pompázó melegítőben, kipában és muszlim kötött kendőben. 