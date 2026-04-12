Faltól falig érnek a szavazók Budapest III. kerületében

parlamenti választás;

2026-04-12 15:38:00 CEST

Egyre többen vannak Óbudán az Árpád Gimnáziumban kialakított szavazókörben, a bejárat előtt az utcán is már sorok állnak. Az ott szolgálatot teljesítő hölgytől megtudtuk: ő már négy választáson is felügyelte a rendet a szavazókörben, ám ekkora tumultust még sosem látott. Szemmértékre – mint mondta – a tömeg duplája 2022-es választásénak.

Reggel volt olyan, hogy nemcsak az utcán álltak 5-10 percet, de bent az épületben is, a szavazókör bejárata előtt kígyózott a sor, sőt, a folyosón kettévált. Dél körül kicsit mintha alábbhagyott volna a forgalom, ám kora délután indult a roham. Ottjártunkkor úgy becsültük: 5-6 perc alatt jutott be valaki szavazni.

A hatalmas forgalomtól eltekintve a környék mindig a béke szigetének számított, itt sosem volt rendbontás a választáson. »Ha valaki kekeckedett volna, annak azonnal leüvöltöm a fejét« - villantott meg a portás szakmai részleteket.