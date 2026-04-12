Letartóztatná az ügyészség a Váci úti halálos baleset okozásával gyanúsított török férfit

2026-04-12 16:54:00 CEST

Ha bűnösnek találják, akkor akár tíz évet is a rácsok mögött tölthet.

A Fővárosi Főügyészség halált okozó közúti veszélyeztetés megalapozott gyanúja miatt indítványozta annak a 25 éves török férfinak a letartóztatását, aki a Váci úti felüljárónál tragikus balesetet okozott – közölte egy, lapunknak megküldött tájékoztatásában a vádhatóság.

Mint írták, a gyanú szerint a férfi a késő esti órákban, a XIII. kerület, Váci úton közlekedett a Dózsa György út irányába gépkocsival. A Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésben lévő felüljárón – jelentősen túllépve a sebességhatárt – szándékosan átlépve a záróvonalat, átment a szemközti forgalmi sávba, azért, hogy több, előtte közlekedő járművet megelőzzön. Ezután a szembejövő forgalom miatt a kocsit jobbra kormányozta, a menetirány szerinti külső forgalmi sáv irányába. A manőver során, egymás után, nekiütközött két, vele azonos irányba közlekedő autónak. Ezt követően teljesen elveszítette kocsija felett az irányítást, és a szemközti sávba sodródott, ahol összeütközött egy szabályosan érkező személygépkocsival, amely az ütközés hatására a szalagkorlátot áttörve a felüljáróról lezuhant. A vétkes török sofőr ezután még egy autónak nekiment, majd a szalagkorlát állította csak meg a járművét. A baleset miatt a lezuhant kocsi sofőrje a helyszínen, a török férfi egyik utasa a kórházban életét vesztette.

A főügyészség álláspontja szerint vele szemben csak a legsúlyosabb kényszerintézkedés elrendelése alkalmas a szökés, elrejtőzés veszélyének a kiküszöbölésére. Úgy vélik, hogy a vezető nagyon felelőtlen volt, mindemellett szándékosan veszélyeztető magatartást tanúsított, ami megalapozza a bűnismétlés veszélyét, ezért indokolt a letartóztatás.

Amennyiben bűnösnek találják, öt és tíz év közti szabadságvesztés is kiszabható ezért a bűncselekményért.