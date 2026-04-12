Bombariadó miatt függesztették fel a szavazást Miskolcon és Pécsen

2026-04-12 17:22:00 CEST

Bombariadó miatt leállt a szavazás a Gárdonyi Géza Művelődési Házban Miskolcon, illetve Pécsen, a Lánc utcai rendelőintézetben.

A Boon úgy tudja, a Miskolci Önkormányzati Rendészetre érkezett telefonos bejelentés egy automata hanggal, amely robbantással fenyegetőzött. A szavazást azonnal felfüggesztették és értesítették a rendőrséget. A művelődési házat átvizsgálták kereső kutyák segítségével, de nem találtak semmilyen robbanóanyagot, így egy körülbelül húsz perces szünet után rendben folytatódhatott a voksolás.

A Szabad Pécs szerint az egyik pécsi szavazóhelyiségben, a Lánc utcai rendelőintézetben is bombariadó miatt kellett kényszerű szünetet elrendelni. A lap arról számol be, hogy a fenyegetés délután háromnegyed három körül érkezett telefonon, és egy gépi vagy gépinek tűnő hang jelentette be, hogy a rendelőben bombát helyeztek el. Mivel a fenyegetés egy viszonylag nyugodtabb időszakban érkezett, kevesen voltak, akik éppen szavazni készültek. A helyszínre a jelzés után azonnal kivonuló rendőrök csak egy rövid időre függesztették fel a szavazást, az érintett két szavazóhelyiséget és szavazókört átvizsgálták, így hamar kiderült, hogy a veszély nem valós, és a szavazás folytatódhatott. A portál szerint mire a rendkívüli eseményre vonatkozó eljárásrend szerint felfüggesztették volna a szavazást és zárolták volna az iratokat, a rendőrség végzett a vizsgálattal.