„Mindent tudok mindenkiről” – Fideszes képviselőről került ki egy hangfelvétel

2026-04-12 18:21:00 CEST

„Minden településen tudom, hogy ki hány forintot ér. Mindent tudok mindenkiről” - jelentette ki a DE! Akcióközösséghez eljutott hangfelvétel tanúsága szerint a Fidesz Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5. számú választókerületi képviselője.

Kovács Sándor mindezt azzal magyarázta, hogy a körzetének politikai gazdája. Az anyagon bizonyos „ajándékcsomagok” is szóba kerülnek, amelyeket a politikus „megpróbál” összeállítani a családoknak. Egy nő közbevetéséből arra lehet jutni, hogy Kovács Sándor a kisebbségi önkormányzatok vezetőivel egyeztetett. Később azt is mondta, hogy szállító járműveket lehet használni, és ha valakinek kell az üzemanyagköltség, akkor „szóljon, és azt mi fogjuk fizetni”.