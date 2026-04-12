Újra kellett éleszteni a szavazatszámláló bizottság egyik tagját a X. kerületben

2026-04-12 19:00:00 CEST

Délután 3 óra körül rosszul lett a szavazatszámláló bizottság egy tagja Budapesten, az egyik X. kerületi szavazókörben – írja a police.hu. Az idős férfi újraélesztését egy szavazatszámláló kezdte meg, két választópolgár folytatta, majd a X. Kerületi Rendőrkapitányság közelben szolgálatot teljesítő, és a riasztásra helyszínre érkező nyomozója vette át, végül a mentők emelt szinten folytatták. A körülbelül egy órán keresztül tartó közös erőfeszítés eredményeként az idős férfi keringése visszatért, a mentők kórházba vitték.