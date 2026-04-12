A 21 Kutatóközpont szerint a Tisza 55, a Fidesz 38 százalékra számíthat

2026-04-12 19:05:00 CEST

A választás előtti utolsó napokban a Telex megbízásából közvélemény-kutatást készített a 21 Kutatóközpont, a választókat április 8. és 11., azaz szerda és szombat között keresték meg sms-es hibrid módszerrel, melyben a 65 év felettieket telefonon kérdezték meg. A mérés a belföldi, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok preferenciáit mérte fel, tehát benne vannak az átjelentkezettek és a külképviseleten szavazók is, de nincsenek benne a levélszavazók.

A kutatás eredménye szerint

a Tisza Párt a szavazatok 55 százalékára, a Fidesz pedig 38 százalékára számíthat.

Ez a 17 százalékos különbség nagyobb, mint amit a 21 Kutatóközpont bármikor korábban mért. A kutatás szerint

a Mi Hazánk 5 százalékot,

a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) 1-1 százalékot kaphat.

A Mi Hazánk ez alapján bejuthat a parlamentbe, de a kutatók megjegyezték, hogy ebben a tartományban +/- 1 százalék a hibahatár, ezért ebben nem lehetünk biztosak. A DK és az MKKP népszerűsége már zsinórban a harmadik mérésben volt egy százalék körül. A kutatók szerint a DK esetében nagyobb az esély arra, hogy átlépjék az egy százalékot.

A Telex megjegyzi, a mérés eredményei a 21 Kutatóközpont mandátumkalkulátorának feltételezései mellett nagyon magabiztos, de még mindig nem kétharmados Tisza-győzelmet jelentenének jelen pillanatban. A Tisza 132, a Fidesz (a nemzetiségi képviselővel együtt) 62, a Mi Hazánk pedig 5 mandátumra számíthatna a kalkulátor becslése szerint, azonban a konkrét számok nagyságrendet (becslést) jelölnek, nem pedig precíz mérési eredményt. Ráadásul ebben az esetben is sok választókerület minimális különbségen billegne.