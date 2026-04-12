A Medián Tisza-kétharmadot és kétpárti parlamentet jósol

felmérés;Medián;parlamenti választás;

2026-04-12 19:28:00 CEST

A Tisza Párt a választási kampány utolsó öt napjában végzett Medián-felmérés szerint a listás szavazatok 55,5 százalékára számíthat, míg a Fidesz legvalószínűbb eredménye 37,9 százalék. A Mi Hazánk a prognózis szerint kiesik az Országgyűlésből – írja a hvg.hu.

A Medián az utóbbi öt napban, keddtől szombatig 2286 felnőtt magyar állampolgárt kérdezett, a véletlen minta kisebb torzulásait a KSH adataival korrigálták a szakemberek. Az adatok hibahatára +/- 2,2%.

Az eredmények szerint a pártok valószínű listás szavazataránya:

Tisza Párt: 55,5

Fidesz: 37,9

Mi Hazánk: 3,9

DK: 1,4

MKKP: 1,3

A kétéves Tisza tehát megszerezheti a szavazatok abszolút többségét, míg a Fidesz több mint 14 százalékponttal eshet vissza a 2022-es adathoz képest (ezt a levélszavazatok nélkül számolták). A Mi Hazánk 6,12 százalékról gyengülhet két százalékpontot. A DK és a Kutyapárt alig haladja majd meg az 1 százalékos szavazatarányt. Mivel a roma nemzetiség először szerez mandátumot, így alakulhat a parlament összetétele:

Tisza: 135 (131-139)

Fidesz-KDNP: 63 (59-67)

Roma nemzetiségi: 1

A teljes népesség 48 százaléka jósol Tisza-győzelmet, és 36 százalék fogad a Fideszre. A Fidesz szavazóinak 88 százaléka biztos pártja sikerében, és szinte százalékra pontosan ennyire bizakodóak a tiszások is.