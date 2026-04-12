A Závecz Research szerint a Tisza 54, a Fidesz 40 százalékot kaphat

felmérés;parlamenti választás;Závecz Research;

2026-04-12 19:36:00 CEST

Závecz Tibor az ATV választási műsorában urnazárás után mutatta be a legfrissebb, kifejezetten a csatornának készített felmérését, amelyet április 7–9. között, ezer fős, országosan reprezentatív mintán végzett.

A kutatás szerint 80 százalék körül részvételi aránynál a Závecz Research becslése alapján

a Tisza Párt a listás szavazatok 54 százalékát szerzi meg, a Fidesz-KDNP 40 százalékot kap. A Mi Hazánk 4 százalékon végez, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt egyaránt 1-1 százalékon marad – mindhárom a parlamenti küszöb alatt.

Az felmérés szerint a Tisza Párt 127–133 mandátumot szerezhet – a felső határ éppen eléri a kétharmadhoz szükséges 133-as számot. A Fidesz-KDNP 66–70 mandátumot kaphat. Az egyetlen roma nemzetiségi képviselői helyet szintén betöltenék.

A választókorú népesség egészét tekintve Závecz becslése szerint a Tiszának mintegy 3 millió 200 ezer, a Fidesznek körülbelül 2 millió 500 ezer szavazója van belföldön. A Mi Hazánk 300 ezer, a DK és a Kutyapárt egyaránt 150-150 ezer fő támogatottságra számíthat.

A győzelmi várakozások tekintetében az összesített adat szerint

a megkérdezettek 44 százaléka Tisza-győzelemre számít,

36 százalékuk Fidesz-győzelmet vár,

20 százalékuk bizonytalan.

A Fidesz-szavazók 88 százaléka a Fidesznek, a Tisza-szavazók 86 százaléka a Tiszának ad esélyt.