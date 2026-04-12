Nem akar kétpártrendszert a Mi Hazánk Mozgalom

Fidesz;parlamenti választás;Mi Hazánk Mozgalom;Tisza Párt;

2026-04-12 20:25:00 CEST

Nagyon veszélyes társadalmi megosztottsághoz vezethetne, ha csak a Tisza és a Fidesz jutna be a parlamentbe – mondta lapunknak Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke még az eredmény ismerete nélkül.

A Mi Hazánk egy budai kampányközpontban rendezte be eredményváró főhadiszállását. A zárt körben tartott eseményt nem hirdették meg nyilvánosan, Novák Előd alelnök és kampányfőnök ezért külön kérte az újságírókat, hogy ne tegyék közzé a pontos helyszínt. A pártot a közvélemény-kutatók jellemzően a bejutási küszöb környékén mérték. Az eddigi rekordot megdöntő választási részvétel tükrében a Mi Hazánk számára a legfőbb kérdés nyilván az volt: sikerül-e elérnie az öt százalékot?

Toroczkai László pártelnök pár hete készült interjúnkban arról beszélt, hogy nem számolgatja, hány mandátumuk lesz, hány százalékot kapnak. Teljesen kiszámíthatatlannak tartja a végeredményt. „Ebbe belefér a 6 százalék és a jóval 10 százalék feletti eredmény is, bármit el tudok képzelni” – mondta. Azt viszont, ha a magas részvételi arány miatt nem kerülnének be a parlamentbe, „bukásnak” érezné.

Novák Előd az eredményváró rendezvényen urnazárás után kérdésünkre kijelentette, – Mindenképpen büszkék vagyunk arra, hogy megőriztük a régi szavazótáborunkat”, sőt: azt a „szimpátia szintjén” gyarapítani is tudták. Reméli – tette hozzá –, nem történtek olyan mértékű átszavazások a két nagy pártra, amelyek megakadályoznák a parlamentbe kerülésüket.

A Mi Hazánk legfőbb célja – folytatta Novák Előd –, hogy senkinek ne legyen túlhatalma. Bízik abban, hogy pártja a mérleg nyelvévé válhat. Szeretné, ha nem alakulna ki kétpártrendszer, ami egyrészt megágyazna a mutyiknak, másrészt annak a felfogásnak, hogy „aki nincs velem, az ellenem” van. Ez nagyon veszélyes társadalmi megosztottsághoz vezethetne – vélekedett.

Hangsúlyozta, a Mi Hazánk úgy őrizte meg társadalmi támogatottságát, hogy az összes többi parlamenti pártnak csökkent a népszerűsége, volt, amelyik eljutott a megszűnésig. A Tisza Pártban még nem lehetett csalódni – jegyezte meg Novák Előd –, de szerinte a csodavárás után csalódás következik majd. Már csak azért is, mert ami könnyen jött, az könnyen megy. A Tisza nem dolgozott meg a szavazókért, sikerét a többi pártban való csalódottságnak köszönheti – jelentette ki.