Toroczkai László: Keményen dolgozik a Fidesz és a Tisza azon, hogy elvegye a szavazóinkat

választás;interjú;Toroczkai;Mi Hazánk Mozgalom;

2026-03-25 10:24:00 CET

Akár jóval 10 százalék fölötti eredmény elérését sem tartja kizártnak pártja számára Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke. Visszautasította az állítást, hogy etnikai alapú szegregáció szerepelne a programjukban.

Sokszor elmondta már, hogy a Mi Hazánk a „mérleg nyelve” szeretne lenni a parlamentben, de nem fog koalícióra lépni egyik nagy párttal sem. Az viszont nem világos, kinek a győzelmét látná szívesen: a Fideszét vagy a Tisza Pártét?

Egyikét sem, hanem a Mi Hazánkét. Ha elégedettek lettünk volna a Fidesszel, vagy azokkal a balliberálisokkal, akik most beolvadtak a Tiszába, akkor nem alapítunk pártot.

Tehát egy elvileg ellenzéki párt elnökeként nem hajlandó kijelenteni, hogy a kormányváltásnak drukkol. Nem furcsa?

Kormányváltást szeretnénk: azt, hogy a Mi Hazánk alakítson kormányt.

Ennek azonban nincs realitása.

Nem gondoljuk, hogy a Tisza jobb, mint a Fidesz.

A Republikon Intézet tavalyi felmérése szerint a Mi Hazánk szimpatizánsai relatív többségének, 44 százalékának a Fidesz a másodlagos pártja. Ezért ennyire óvatos? Attól tart, hogy az utolsó hetekben a Fidesz elszipkázza a szavazói egy részét?

A Fidesz eddig suttogópropagandában terjesztette, most már nyíltan erre hajt. Orbán Balázs azt mondta, meg kell győzni a Mi Hazánk támogatóit, hogy a Fideszre szavazzanak. A Tisza ugyanezt csinálja. Akármilyen posztot kiteszünk a Facebookra – ahol egyébként rettenetes cenzúra sújt bennünket, már csak a párt oldala létezik, az enyémet és a Bűnvadászokét is törölték –, tömegével jönnek oda a Fidesz meg a Tisza digitális harcosai. És rengeteg a kamu profil. Ezt a módszert mind a két oldal tudatosan alkalmazza ellenünk.

De sikerülni fog?

Annak a kutatásnak az alapján, amit nemrég készítettünk, a Mi Hazánknak van egy növekvő magszavazói tábora, de a mai napig vannak „héjakon” lévő szavazórétegek is, amelyek egyik irányban a Fidesz és a Mi Hazánk, másik irányban a Tisza és a Mi Hazánk között helyezkednek el.

Járom az országot, fantasztikus érzés tapasztalni, hogy – valószínűleg a Bűnvadászoknak köszönhetően – nagyon megnőtt a fórumaimon résztvevő fiatalok száma. Eddig ilyet nem láttam. Viszont nemegyszer hallom tőlük, hogy még nem döntötték el, a Mi Hazánkra fognak-e szavazni. Keményen dolgozik a Fidesz és a Tisza azon, hogy elvegye a szavazóinkat. Az utolsó hetekben arra készülhetünk, hogy mindkét párt megpróbál majd minél nagyobb szeletet kihasítani a szavazótáborunkból.

A 2022-es parlamenti választáson a Mi Hazánk közel 6 százalékot ért el. 2026-ban is beérné ennyivel?

Nem így működünk. Tényleg nem számolgatom, hogy hány mandátumunk lesz, hány százalékot kapunk. Őszintén mondom: teljesen kiszámíthatatlannak tartom a végeredményt. Ebbe belefér a 6 százalék és a jóval 10 százalék feletti eredmény is, bármit el tudok képzelni.

Még azt is, hogy a várhatóan magas részvételi arány miatt nem kerülnek be a parlamentbe?

Azt bukásnak érezném.

Ha bejutunk, akkor megkerülhetetlen lehet a pozíciónk. Ezért nem stresszelek a százalékokon, és egyébként azon sem, hogy bejutunk-e. Kizárt dolog, hogy ne jussunk be.

Soha ilyen sokan nem látogatták a fórumaimat, soha nem fogadtak ennyire lelkesen.

A Jobbik – az a párt, amelyből kilépve társaival megalakította a Mi Hazánkat – nem tudott országos listát állítani. Elégtételt érez?

Igen. A történelem szemétdombjára kerültek, ott a helyük. Nem szabad úgy átverni a szavazókat, ahogyan azt a Jobbik tette.

A szélsőjobboldalnak többféle irányzata van. A Mi Hazánkat melyikhez sorolja?

A francia forradalom idején volt jelentősége annak, hogy a patkók alapján meghatározták a jobb- és baloldalt. Nálunk ennek már régóta nincs jelentősége. Máshol se nagyon, de Magyarországon végképp nincs. Amikor Gyurcsány Ferenc milliárdosként beszélt a munkások és a parasztok képviseletéről, ott ez megszűnt. Meg akkor, amikor az SZDSZ egykori ifjúsági tagozata, a Fidesz átalakult nemzeti radikálissá. A választóvonal most a szuverenista és a globalista oldal között húzódik. Sokan csodálkoznak azon, hogy a baloldali Schiffer Andrással jól el tudok beszélgetni. Neki vannak elvei, a szuverenitás kérdésében egyet tudunk érteni. A Mi Hazánk a szuverenista oldalon áll, a magyar igazság útján haladunk. Ellentétben a Fidesszel, amelyik szuverenistának tartja magát, de ezernyi ügyben nem úgy viselkedik. Béke kell nemcsak Ukrajnában, hanem a Közel-Keleten is. Na, Irán megtámadása után ilyesmit senki nem fog hallani a Fidesztől.

Ha nem szélsőjobboldaliak, akkor hogyan lehetséges, hogy a Mi Hazánk jelöltjeként indul a hungarista (újnyilas) Lantos János, aki nem mellékesen a párt munkaügyi kabinetjének is a vezetője?

Amikor megalakult a Mi Hazánk Mozgalom, leültem vele. Ha a múltban esetleg voltak is ilyen megnyilvánulásai, azóta, hogy a Mi Hazánk tagja, semmi olyasmit nem mondott, ami alapján a náci-hungarista vonalhoz lehetne sorolni.

Megszüntetnék a romaügyi programokat, az oktatásban bevezetnék a szegregációt (etnikai elkülönítést), létrehoznák az úgynevezett Családtervezési Hatóságot, amely a cigánytelepeken „bizonyos esetekben” maximalizálná a születendő gyerekek számát. Komolyan gondolja, hogy ezek az intézkedések bármire is megoldást hozhatnak?

Komolyan gondoljuk, de a kérdésében rosszul fogalmazott, amikor etnikai alapú elkülönítésről beszélt. Ez így biztosan nincs benne a programunkban. Tisztázzunk valamit: kizárólag olyan antiszociális gyermekekre gondolunk, akik tönkreteszik a többi diák és sokszor a tanárok életét.

A „szegregáció” kitétel a programjuk romaügyi részében szerepel. Mi mást jelenthetne, mint etnikai elkülönítést?

A kérdésnek van etnikai része, de ez semmiképpen sem vonatkozik azokra a cigányokra, akik ki tudtak törni a szegregátumlétből, akik dolgoznak, tisztességesen nevelik a gyermekeiket. Ettől függetlenül ne tagadjuk le, hogy a szegregátumokban, ahol sajátos belső viszonyok uralkodnak, valóságos problémákkal kell foglalkozni.

Senki sem tagadja le…

Bocsánat, azért kell ezt kimondani, mert az ügy kezelésébe a cigány politikusokat is be kell vonni. Ismétlem: semmiképpen sem etnikai alapú szegregációról beszélünk. A magyar (értsd: nem cigány – a szerk.) antiszociális gyerekeket ugyanúgy speciális iskolában, extra fizetést kapó speciális szakemberek közreműködésével kell köznevelésben részesíteni. Józan ésszel minden magyarnak és cigánynak ez az érdeke.

Bejelentette, hogy mindenképpen megóvja a választás eredményét. Azon túl, hogy a Fidesznek – amennyiben veszít – igencsak kapóra jöhet egy ilyen kezdeményezés, mi értelme ennek?

Azt igyekeztem elérni, hogy a Facebookot működtető Meta – ha már a jogerős döntést nem tartja be – legalább erre felfigyeljen. Annyi már történt is, hogy Varsóból megkeresett minket a Meta politikai és kormányzati kapcsolatokért felelős közép-európai vezetője. A Meta képes eldönteni a választásokat.

Ha a Tisza nyer, az jelentős részben annak a Facebooknak lesz köszönhető, amelyik két hónap alatt csinált országosan ismert politikust Magyar Péterből.

Tegyük hozzá, Magyar Péter jól és ügyesen használja a Facebookot. A Youtube-ot én tudtam a leginkább kimaxolni, már csak kényszerből is, hiszen törölték a Facebook-oldalamat. A politikusok közül a Youtube-on nekem van a legtöbb követőm.

Elkanyarodtunk a témától.

Nem „mindenképpen” fogom megóvni a választást, ez félreértés. Ha a Meta megszünteti a cenzúrát és visszakapom a Facebook-oldalamat, akkor nem óvom meg. A Metának is van reputációja. Ha óvást nyújtok be, abból nemzetközi hír lesz. A világban nem tudják, mi az a Mi Hazánk, de annyit bizonyosan érteni fognak, hogy egy parlamenti párt elnöke a Meta beavatkozására hivatkozva óvta meg a parlamenti választást. Szerintem ennek a Metánál sem örülnének.

A Dunakeszin tartott kampányfórumán közölte, hogy a Mi Hazánk az „összes rohadék bűnözőt” kivonja a forgalomból. Tiborcz István és Trócsányi László mellett név szerint Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét említette. Aztán beszélt arról is, hogy minden parlamenti szavazás előtt látni szeretné az irodájában Orbán Viktor és Magyar Péter „izzadó ábrázatát”. Mit akar tulajdonképpen: kivonni a forgalomból Magyar Pétert, vagy megizzasztani?

A bűnözők – egész pontosan az életvitelszerűen bűnöző életmódot folytatók – kivonását jogállami keretek között képzeljük el. Azt majd a megfelelő hatóságoknak kell eldönteniük, hogy a hangfelvétel alapján, amit bizonyítékként bevittem az ügyészségre, és amelyen két végrehajtó 25 milliós kenőpénzről beszélget, Trócsányi Lászlónak börtönbe kell-e vonulnia. Magyar Péter túlárazottan eladott lakásának ügyében ismeretlen tettes ellen tettem feljelentést, akár még Varga Judit is érintett lehet. Ha a hatóságok tisztázzák Magyar Péter szerepét, akkor nyilván folytathatja politikai pályafutását. Én igazságszolgáltatást szeretnék.

Idén lesz húsz éve annak, hogy 2006 szeptemberében a Kossuth térről a Szabadság térre vezette a Gyurcsány-kormány ellen tüntetőket, akik – némi gyújtogatás közepette – összecsaptak a rendőrökkel és elfoglalták a tévészékházat. Akkori cselekedete, amit ma is büszkén vállal, hogyan illeszkedik egy rendpárti politikus imázsához?

Nagyon hasonló jelenetek játszódtak le, csak durvább kimenetellel 1848/49-ben és 1956-ban is. 2006-ban a kormány az őszödi beszéddel beismerte, hogy hazudott. Azt az időszakot is forradalmi hangulatúnak tartom. Azért vagyok büszke arra, amit tettem, mert most már történelmi eseménynek számít. Nem is értem, ez miért és hogyan függ össze azzal, hogy mi rendet akarunk, kivonni a bűnözőket a forgalomból, legyenek azok fehérgalléros vagy szamurájkardos bűnözők.