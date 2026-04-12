A kérdés az, hogy mekkora lesz a Tisza Párt győzelme

A Tisza Párt eredményváróján, a rakparton hangos ujjongással fogadták a friss adatokat. A legtöbben bizakodóak, csak az a kérdés szerintük, hogy mekkora lesz a Tisza-győzelem.
2026-04-12 20:34:00 CEST
Baranya 301 települése között a Tisza Párt több száz aktivistája ingázott, hogy ellenőrizze, van-e bárhol jele választási csalásnak. Jelek voltak, készültek is rejtett módon fotók és videók a gyanakvásra okot adó választói mozzanatokról.