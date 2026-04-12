Sulyok Tamás: Rendben lezajlott a választás

2026-04-12 20:54:00 CEST

Rendben lezajlott a 2026-os országgyűlésiképviselő-választás - mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök vasárnap este az MTI szerint, miután tájékoztatást kapott a Nemzeti Választási Irodától (NVI).

Sulyok Tamás az NVI székhelyén tett sajtónyilatkozatában azt mondta, a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a választópolgárok 77,8 százaléka járult az urnákhoz. A rekordmagas részvétel kétségbevonhatatlanul igazolja a magyarországi demokrácia erőteljes működését - állította. „A választás eredménye - bármi lesz is az - legitim felhatalmazást fog jelenteni arra vonatkozóan, hogy a következő időszakban milyen irányba tartson Magyarország” - értékelt.

Az államfő kitért arra, hogy a végleges eredményekre még várni kell, vasárnap csak előzetes eredmények várhatók; az alaptörvény értelmében a köztársasági elnöknek a választás napját követő 30 napon belül kell összehívnia az Országgyűlés alakuló ülését és ekkor kell javaslatot tennie a miniszterelnök személyére is.

Az államfő elmondta, a választási eredmények ismertté válását követően, kellő időben egyeztetéseket kezdeményez az Országgyűlésbe bejutott minden párt vezetőjével; a kormányalakítási felkérést szintén az alaptörvénnyel és alkotmányos szokásokkal összhangban fogja megtenni.

Sulyok Tamás emlékeztetett, 1990 tavasza, a rendszerváltás utáni első szabad választások óta 10. alkalommal tartottunk demokratikus országgyűlési képviselő-választásokat Magyarországon. A választójoggal rendelkező magyar állampolgárok határon innen és túl a hazai szavazókörök mellett a külképviseleteken, illetve levélszavazatok útján is szabadon kinyilváníthatták szándékukat az ország vezetését illetően - mondta.

Az államfő szerint az Országgyűlés mint a legfőbb népképviseleti szerv tagjainak megválasztása a magyar népszuverenitás olyan közvetlen megnyilvánulása, amelynek keretében a közhatalom forrásaként mi magyarok döntünk saját magunk irányításáról, mi magunk adunk felhatalmazást a képviselőknek a közhatalom gyakorlására. Kiemelte, a szavazás napja 36 éve minden alkalommal a függetlenség és a demokrácia ünnepe is egyben.

Az államfő köszönetet mondott minden magyar állampolgárnak, aki élt a választójogával, a Nemzeti Választási Iroda, a Nemzeti Választási Bizottság és a választási szerv tagjainak, a választások lebonyolításában résztvevőknek, akik munkájukkal elősegítették és támogatták az országgyűlési képviselők 2026. évi választásának szakszerű bebonyolítását.

A köztársasági elnök hangsúlyozta, a szavazás befejezésével a kampány is lezárult, ezért azt kívánja, hogy egy nyugodt hangvételű közéleti párbeszéd időszaka következzen.