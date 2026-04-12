Jász-Nagykun-Szolnokban 3-1-re vezet a Tisza

A Törökszentmiklós központú 4-es választókerületben 72,16 százalékos feldolgozottság mellett a Tisza Párt jelöltje, Farkas Csongor vezet 52,72 százalékkal. A kormánypártok jelöltje, Herczeg Zsolt 38,79 százalékkal a második.

A Karcag központú 3-as körzetben 51,11 százalékos feldolgozottság mellett a fideszes F. Kovács Sándor vezet 51,04 százalékkal, ellenfele, a tiszás Kovács Hunor Krisztián 42,61 százalékon van.

A Jászberény-központú 2-es körzetben 50,62 százalékos feldolgozottság mellett a tiszás Halmai Ferenc Tibor 48,17 százalék ugyancsak veri a fideszes Pócs Jánost, aki jelenleg 43,98 százalékon áll.

A Szolnok központú 1-es körzetben 40,59 százalékos feldolgozottság mellett Rost Andrea operaénekesnő, a Tisza Párt jelöltje magabiztosan, 56,48 százalékkal vezet a fideszes Berkó Attila előtt, aki 34,10 százalékon áll.

Baranya 301 települése között a Tisza Párt több száz aktivistája ingázott, hogy ellenőrizze, van-e bárhol jele választási csalásnak. Jelek voltak, készültek is rejtett módon fotók és videók a gyanakvásra okot adó választói mozzanatokról.