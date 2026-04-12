Csézi Erzsébet Mezőkövesden legyőzte Tállai Andrást

2026-04-12 21:40:00 CEST

Tállai András 1998 óta minden egyes alkalommal egyéni képviselőnek választották meg. Most vége szakadt ennek a sorozatnak, ugyanis Csézi Erzsébet a szavazatok 84,16 százalékos feldolgozottságánál már behozhatatlan előnnyel a szavazatok 51,92 százalékkal vezet, a fideszes politikus 40,58 százaléknyi voksnál jár. Ez 5624 voksnyi különbséget jelent.

Ez azért is figyelemre méltó, mert a választókerületben, a Borsod-Abaúj-Zemplén 7-ben Tállai András négy éve még hatalmas különbséggel, 16 143 szavazatnyi különbséggel győzött