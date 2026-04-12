Nagy Dávid: A Demokratikus Koalíciót meg kell vernünk

2026-04-12 21:05:00 CEST

Tisza-kétharmadnak viszont nem sok pártszimpatizáns örülne.

Nagy Dávid listavezetővel is beszélgettünk a Magyar Kétfarkú Kutya Párt eredményváróján. Lapunknak azt nyilatkozta, hogy lehet egy százalék és öt százalék is a végeredmény a párt szavazatait tekintve. Azt viszont kiemelte, hogy a DK-t mindenféleképpen meg kell verniük. A listavezető örülne, ha a Tisza Párt nyerne, kiemelte, a kis pártoknak alapvetően a demokrácia kedvezne, nem ez, amiben most élünk. Tisza-győzelemnek egyébként a szimpatizánsok is örülnének, még akkor is, ha nem jut be a MKKP a parlamentbe. Többen kiemelték viszont, hogy az nem lenne jó, ha Magyar Péter pártja kétharmados felhatalmazást kapna.

A szimpatizánsokkal beszélgetve alapvetően senki sem tartja reálisnak az öt százalékos bejutási küszöb elérését, de azért még reménykednek benne. Az egyik szimpatizáns kiemelte, hogy PR-ban fejlődhetne a Kutyapárt, szerinte nem biztos, hogy mindent megfelelően kommunikáltak ebben a kampányban.

Nagy Dávid lapunknak megerősítette, hogy le fog mondani pártigazgatói pozíciójáról, ha nem lesz meg az öt százalék. Azt viszont nem tudja, hogy a felelősség ily módon való vállalása társelnöki szinten is megtörténik-e.