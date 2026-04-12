Orbán Viktor;

Orbán Viktor: Soha nem fogjuk cserben hagyni a szavazóinkat

Akárhogy is alakul, mi ellenzéből a hazánkat és a nemzetünket fogjuk szolgálni - közölte beszédében a leköszönő miniszterelnök. Orbán Viktor úgy értékelt, hogy az előttük álló feladat világos: a kormányzás súlya nem nyomja a vállukat, ezért most az a dolguk, hogy közösségeiket megerősítsék. Kiemelte, hogy 2 millió 500 ezer szavazó bízott bennük, és innen üzent nekik: soha nem fogják őket cserben hagyni.

Hozzátette, talán mondania sem kellene, hiszen több mint 30 éve vannak együtt, és éltek már meg nehéz és könnyű, szép és szomorú éveket is, de egy dolgot mindenki tudhat ebben a teremben és az egész országban: ők nem adják fel.

Baranya 301 települése között a Tisza Párt több száz aktivistája ingázott, hogy ellenőrizze, van-e bárhol jele választási csalásnak. Jelek voltak, készültek is rejtett módon fotók és videók a gyanakvásra okot adó választói mozzanatokról. 