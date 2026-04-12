Orbán Viktor: Soha nem fogjuk cserben hagyni a szavazóinkat

Orbán Viktor;

2026-04-12 21:28:00 CEST

Akárhogy is alakul, mi ellenzéből a hazánkat és a nemzetünket fogjuk szolgálni - közölte beszédében a leköszönő miniszterelnök. Orbán Viktor úgy értékelt, hogy az előttük álló feladat világos: a kormányzás súlya nem nyomja a vállukat, ezért most az a dolguk, hogy közösségeiket megerősítsék. Kiemelte, hogy 2 millió 500 ezer szavazó bízott bennük, és innen üzent nekik: soha nem fogják őket cserben hagyni.

Hozzátette, talán mondania sem kellene, hiszen több mint 30 éve vannak együtt, és éltek már meg nehéz és könnyű, szép és szomorú éveket is, de egy dolgot mindenki tudhat ebben a teremben és az egész országban: ők nem adják fel.