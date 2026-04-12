Hadházy Ákos a jövő hónaptól már Szekszárdon fog ügyelni az Központi Állatkórházban

„Tizenhárom éve dolgozom a Fidesz bukásán. Vannak dolgok, amelyekért sokat kell dolgozni, de jó, hogy előbb-utóbb van eredmény. Boldog vagyok” - írta Facebook-oldalán Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő azt írta, Magyarország megtisztulásához még hosszú út vezet. „A választók most úgy döntöttek, hogy másnak adnak felhatalmazást, engem pedig elbocsátanak a köz szolgálatából. Ezt természetesen tudomásul veszem, gratulálok az utánam jövőknek, és őszintén kívánom, hogy az új kormánynak sikerüljön. A mostani nagy felhatalmazás lehetőséget és kötelezettséget is ad erre. Ezt viszont már magánemberként fogom figyelemmel kísérni. Egy régi-új szakasz kezdődik tehát az életemben. Ezzel kapcsolatban még egy jó hír a mai napra: a jövő hónaptól a szekszárdi Központi Állatkórház kibővített éjszakai és hétvégi ügyelettel áll az állattartók és kedvenceik rendelkezésére” - fogalmazott.

Baranya 301 települése között a Tisza Párt több száz aktivistája ingázott, hogy ellenőrizze, van-e bárhol jele választási csalásnak. Jelek voltak, készültek is rejtett módon fotók és videók a gyanakvásra okot adó választói mozzanatokról. 