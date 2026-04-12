Lemondott Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke

2026-04-12 22:12:00 CEST

Lemondott a Demokratikus Koalíció vezetéséről Dobrev Klára, akivel együtt az ellenzéki párt teljes elnöksége is távozik.

A pártelnök azt mondta, ez egy borzasztóan nehéz, iszonyatos kampány volt, volt. Úgy fogalmazott, a Fidesz ellenük indított háborúját, mocskolódásait, karaktergyilkosságát és rágalmazásait már jól ismerik, hiszen ebből évtizedes tapasztalatuk van. Ebben a kampányban az jelentett újdonságot, és ezt nehéz feldolgozni, hogy ez a hangulat az ellenzék oldalára is átjött, és nagyon sokszor a Tisza Párt szimpatizánsaitól kaptak a Fideszhez hasonló lejárató kampányokat, agresszivitást, nyomásgyakorlást.

Hozzátette: sajnos azt hiszi, ebben nem nagyon fog változni a politikai kultúra az elkövetkezendő időkben, ugyanakkor őszintén reméli, hogy ebben nem lesz igaza.