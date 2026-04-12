Győzött a Tisza Párt, Budapesten alakul a népünnepély

2026-04-12 22:21:00 CEST

Árad a Tisza! – kezdett rá valaki az 3-as metrón vasárnap este, azután, hogy kiderült, Magyar Péter alakulata, a Tisza Párt megnyerte az április 12-o magyarországi parlamenti választást. Ezt többen skandálni kezdték, a Deák Ferenc térnél a metróban este 10-kor a tömegen végigfutott az ujjongás.

Ezután már a Jászai Mari téren ment el előttünk egy autó a Jászai Mari téren mindkét oldalán és elöl is FUCK NER felirattal.