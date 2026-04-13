Nem túlzás, Magyarországgal foglalkozik az egész nyugati sajtó

parlamenti választás;

2026-04-13 00:07:00 CEST

Túlzás nélkül kijelenthető, hogy az egész nyugati világ a magyar parlamenti választásokkal, és a kormányváltással foglakozik: a legnagyobb európai és amerikai sajtóorgánumok egyaránt vezető anyagban foglalkoznak a magyar választási eredménnyel.

Orbán Viktort 16 évnyi hatalom után leváltották, a magyar ellenzék földcsuszamlásszerű győzelmet aratott a választáson. A régóta hivatalban lévő miniszterelnök elismerte vereségét Magyar Péterrel szemben, aki szorosabb uniós kapcsolatokat és korrupcióellenes fellépést ígért - írja a brit közszolgálati BBC.

Magyarországi választás: Donald Trump szövetségese, Orbán Viktor elismerte vereségét, 16 évnyi miniszterelnökség után távozik - számolt be az amerikai CNN, amely a BBC-hez hasonlóan helyszíni riportot is közölt a magyar választásokról.

A szintén amerikai, republikánusokhoz közeli Fox News szintén arról írt címlapján, hogy Orbán Viktor elismerte vereségét, a Tisza Pártnak pedig alkotmányozó többsége lehet. „Magyar Péter elsöprő győzelme történelmi politikai fordulatot hoz Magyarországon” – írta a csatorna hírportálja.

A The Guardian percről percre tudpercről percre követte nyomon a választást eseményeit. Orbán Viktor 16 évnyi hatalom után elismerte választási vereségét – szól a hír, amely részletesen beszámol a politikusi beszédekről és a Magyar Péternek érkező nemzetközi gratulációkról is.

Az olasz La Repubblica már Magyarország új miniszterelnökeként mutatta be Magyar Pétert. Az Orbán-korszaknak vége - állapította meg a lap, amely szintén vezető anyagban hozta a magyar választás témáját.

A francia Le Monde szintén élő hírfolyamban követte a magyar választás eseményeit, s szintén sorban számolnak be a nemzetközi gratulációkról. Mint írják, az Európa-párti konzervatív Magyar Péter megbuktatta Orbán Viktort.

A szintén francia Le Figaro hasonlóképpen értékelt: „A konzervatív, Európa-párti Magyar Péter megfosztotta trónjától a nacionalista Orbán Viktort, a nacionalistát. Szintén beszámoltak róla, hogy Orbán Viktor gratulált neki, s özönlenek az egyéb gratulációk is.

A lengyel Rzeczpostpolita címlapján gyakorlatilag az összes vezető anyag Magyarországgal foglalkozik: a tények bemutatásán kívül elemzések, kommentárok is megjelentek a lapban, arra jutva, hogy a Tisza Párt győzelmében szerepet játszott, hogy Magyar Péter a fiatalokhoz szólt, Orbán Viktor pedig öregnek tűnt számukra. Írtak arról is, hogy a Tisza Párt győzelme a lengyel ellenzéki, Orbán Viktorral szövetséges Jog és Igazságosság (PiS) politikai iránytűjének kudarcát is jelenti.

A szintén lengyel Gazeta Wyborcza ugyancsak több cikkben foglalkozik a magyarországi választással: az eredmény ismertetése mellett beszámoltak a magyarok ünnepléséről, emellett portrécikket is közöltek Magyar Péterről.

Élő hírfolyamban tudósított a német Die Zeit is magyar választásról. A lap úgy értékelt, olyan izgalom volt, mint egy futballmeccsen, Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök gratulált, s érkeznek a további nemzetközi gratulációk a választást nyerő ellenzéki pártelnöknek.