„Boldog rendszerváltást!” – Fél Budapest bulizni kezdett a Tisza Párt győzelme után

Kiabáltak, sírtak és ölelkeztek a Batthyány téren és a rakparton Tisza Párt elnökének a beszédére összegyűlt emberek. Magyar Péter meg is tartotta a győzteshez méltó hosszúságú előadását, amely után aztán jött a buli, tánc és a tűzijáték, a színpadról szóló zene. Gondoltátok volna egy hónapja? – kérdezte a barátait egy fiatal lány mellettem. – Boldog rendszerváltást! – kiáltotta a telefonba egy másik, aki éppen a szüleit hívta.

 Az egész belvárosban hallatszik a véget nem érő ujjongás és dudaszó. Néhány kocsiból magyar zászló lóg.

A demokratikus Magyarország történetében ennyien még soha nem szavaztak, ilyen erős felhatalmazást még soha egyetlen párt sem kapott – jelentette ki vasárnap esti választási győzelmi beszédében a politikus, aki a Kúria, az Alkotmánybíróság,  a Gazdasági Versenyhivatal, az Országos Bírói Hivatal, az Állami Számvevőszék és a Médiahatóság elnöke mellett a legfőbb ügyészt is lemondásra szólította fel.  Szerinte ez a győzelmünk nem a Holdról, hanem minden magyar ablakból látszik.