„Boldog rendszerváltást!” – Fél Budapest bulizni kezdett a Tisza Párt győzelme után

2026-04-13 00:25:00 CEST

Kiabáltak, sírtak és ölelkeztek a Batthyány téren és a rakparton Tisza Párt elnökének a beszédére összegyűlt emberek. Magyar Péter meg is tartotta a győzteshez méltó hosszúságú előadását, amely után aztán jött a buli, tánc és a tűzijáték, a színpadról szóló zene. Gondoltátok volna egy hónapja? – kérdezte a barátait egy fiatal lány mellettem. – Boldog rendszerváltást! – kiáltotta a telefonba egy másik, aki éppen a szüleit hívta.

Az egész belvárosban hallatszik a véget nem érő ujjongás és dudaszó. Néhány kocsiból magyar zászló lóg.