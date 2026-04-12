Fidesz;Paks;Cseh Tamás;Süli János;

Süli János fordított és győzött a paksi választókerületben

A fideszes politikus 98,8 százalékos feldolgozottságnál 46,53 százalékkal, 19 476 vokssal a Tolna vármegye 3. számú választókerületének megválasztott képviselője. Mindössze 138 vokssal előzi a Tisza Párt színeiben induló Cseh Tamást.