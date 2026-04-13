141-142 képviselője is lehet a Tiszának

Magyar Péter;

2026-04-13 14:14:00 CEST

Magyar Péter arról beszélt, hogy számításaik szerint még 3-4 helyen a Tisza javára fordulhat az eredmény, így akár 141-142 képviselője is lehet a pártnak a magyar Országgyűlésben.

Ezt soha nem látott felhatalmazásnak nevezte, hangsúlyozva, hogy Magyarországon még soha ennyi ember nem szavazott egy pártra: mintegy 3 millió 300 ezer voks érkezett a Tisza listájára, ami szerinte óriási felelősséget is jelent. Úgy értékelt, hogy a Fidesz, az állampárt az eddigi kétharmadból egyötödöt ért el, vagyis a korábbi kétharmados felhatalmazás helyett most egy egyötödös felhatalmazása maradt a magyar Országgyűlésben.

Kifejtette: a Fidesz azért tudott ennyi mandátumot szerezni, mert egy elképesztő, sok-sok százmilliárd forintos propagandagépezet támogatta hazugságokkal reggel, délben, este és minden hullámhosszon. Emellett a teljes államapparátus is úgy működött ebben a szeretett hazában, ebben a gyönyörű országban, mintha azt egy állampárt irányítaná, tulajdonképpen úgy, mint az 1990-es rendszerváltás előtt. Állítása szerint ha ez a propagandagépezet nem létezett volna, és az államapparátust - például a titkosszolgálatokat és a nyomozó hatóságokat - tiltott módon nem használták volna fel pártpolitikai célokra, akkor nem sok fideszes képviselő ülne a következő magyar Országgyűlésben.