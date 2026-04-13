Magyar Péter felszólította Sulyok Tamást, hogy kérje fel őt mielőbb a kormányalakításra

Magyar Péter;

2026-04-13 14:15:00 CEST

Magyar Péter közölte, azt várják el, hogy az átadás-átvétel folyamata lehető legrövidebb legyen. Jelezte, hogy a szabályok szerint legkésőbb május 4-én válik jogerőssé a választás eredménye, ugyanakkor ez a végső határidő, ennél korábban is megszülethet a jogerős döntés. Hozzátette, hogy a köztársasági elnöknek, ennek a „báb-köztársasági elnöknek” a szabályok alapján legkésőbb 30 nappal az országgyűlési választások után össze kell hívnia az új Országgyűlés alakuló ülését.

Felszólította Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy ezt a lehető leggyorsabban tegye meg, és ne várjon május 12-ig, hanem akár már május 5-ére, vagy ha korábban jogerőssé válik az eredmény, még előbbi időpontra hívja össze az Országgyűlés alakuló ülését. Világossá tette: azt is elvárja, hogy a legerősebb magyar párt, a legtöbb szavazatot szerző magyar párt vezetőjeként és listavezetőjeként kapjon mielőtt felkérést a kormányalakításra.