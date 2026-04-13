Magyar Péter;

2026-04-13 14:22:00 CEST

Magyar Péter arról beszélt, hogy tulajdonképpen csodát vittek véghez, hiszen két év alatt a semmiből hozták létre Magyarország legerősebb pártját, egy olyan politikai közösséget, amely soha nem látott felhatalmazást kapott az újkori magyar demokrácia történetében.

Köszönetet mondott minden önkéntesüknek, majd jelezte: rengeteg feladat áll a Tisza-kormány előtt, és ezekhez a lehető leggyorsabban hozzá akarnak látni.

Kiemelte, hogy a világ számos vezetője gratulált, nem neki, hanem Magyarországnak azért, hogy ilyen körülmények között, ilyen állampárti rendszerben is félelem nélkül, bátorsággal a szívükben tudtak kiállni a hazájukért, egy szabad, független, szuverén országért, valamint amellett, hogy Magyarország helye Európában van, volt, van és lesz. Elmondta, hogy már számtalan uniós vezetővel egyeztetett, és telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével is, akivel még aznap folytatja a tárgyalásokat, mert

a Tisza-kormány egyik legfontosabb feladatának azt tartja, hogy megszerezze azt a nyolcezer milliárd forintot, körülbelül 20 milliárd eurónyi uniós forrást, amely nélkül - megfogalmazása szerint – a magyar gazdaság nem működik, és amelynek hiányában négy éve nincs növekedés.

Hozzátette: látja, hogy Moszkva és Peking is megszólalt, és megköszönte, hogy ők is tisztelettel elfogadják a magyar választók döntését, valamint nyitottak a pragmatikus együttműködésre, ahogyan Magyarország is. Úgy vélte, a földrajz az földrajz, és például Magyarország és Oroszország helyzete sem fog megváltozni a közeljövőben. Egyúttal minden külföldi országtól azt kérte, hogy Magyarországot szabad, független, szuverén és egyben európai országként kezeljék, hangsúlyozva: Magyarország az eddigiektől eltérően nem fog beleszólni más országok - így a balkáni országok, Spanyolország, Franciaország vagy Szlovákia - belügyeibe sem pénzzel, sem más módon. Emlékeztetett arra, hogy Magyarország az Európai Unió és a NATO tagjaként a két legfontosabb és legnagyobb szövetségi rendszer része.