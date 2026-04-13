Jönnek a korrupcióellenes intézkezdések

Magyar Péter;

2026-04-13 14:31:00 CEST

A Tisza Párt elnöke azt mondta, elfogadják a korrupcióellenes intézkedéseket: elindítják Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, valamint alaptörvényt módosítanak annak érdekében, hogy Magyarországon a jövőben miniszterelnökként bárki legfeljebb két cikluson, vagyis 8 éven át szolgálhasson.

Kiemelte: mindent elkövetnek azért, hogy helyreállítsák a jogállamot, a plurális demokráciát, valamint a fékek és ellensúlyok rendszerét, mert erre kaptak felhatalmazást a magyar emberektől. Számára óriási megtiszteltetés, hogy Batthyány Lajos, az első szabad magyar miniszterelnök XIX. századi székében ülve képviselheti a magyar embereket. Hangsúlyozta: minden magyarnak azt üzeni, hogy a nap 24 órájában, a hét minden napján és az év 365 napján szolgálni kívánja a magyar nemzetet, mert a politikát szolgálatnak tekintik, és alapvetően vissza akarják hozni azt az emberekhez. Érvelése szerint a politikának az emberről kell szólnia. A Tisza sikerének titkáról szólva felidézte, hogy sokan tegnap is azt kérdezték, miként lehetett nulla forint állami vagy egyéb támogatás nélkül, kizárólag önkéntesekkel, a magyar emberek támogatásával és kisebb, 500–5000 forintos pénzbeli hozzájárulásokkal felvenni a harcot egy állampárttal szemben, amely mögött ott áll a propaganda, a titkosszolgálat, a hatóságok és tulajdonképpen minden. Hozzátette: nemcsak felvették a harcot, hanem soha nem látott győzelmet is arattak fölöttük. Magyar Péter szerint a titok valószínűleg abban rejlik, hogy a politika az emberről szól.