Az óriási felhatalmazés óriási felelősséggel jár

Magyar Péter;

2026-04-13 14:30:00 CEST

Magyar Péter arról beszélt, hogy miközben sok európai országban kormányválság követ kormányválságot, a mainstream politikusok pedig attól tartanak, hogy a szélsőséges erők előretörése felborítja a pártrendszereket, ő jó szándékkal és kedvességgel azt üzeni nyugat-európai politikusoknak: a titok abban rejlik, hogy az emberekkel kell lenni, és bele kell tenni a munkát.

Felidézte, hogy két év alatt 700 településre jutott el, volt olyan város, ahol hétszer is megfordult, és az utóbbi két évben többet volt a magyar utcákon és tereken, mint a saját ágyában vagy lakásában. Hozzátette, hogy ez sok lemondással járt, és három fiával is jóval kevesebbet találkozott, mint amennyit szeretett volna.

Elmondta: egy platós kocsival, egy 20-25 éves Ford Tranzittal járták körbe Magyarországot, és a legkisebb településekre is eljutottak. Sok millió emberrel találkozott, sok százezer ember szemébe nézett bele, kezet fogott velük, és arról beszéltek, miként lehet bebizonyítani, hogy a politika lehet szép, lehet őszinte, lehet igazságos és lehet hasznos. Sokan ezt populizmusnak nevezhetik, de ha így van, akkor ez egy jófajta populizmus, mert a politikának szerinte erről kell szólnia: nem a politikailag korrekt beszédről, hanem az őszinteségről, az emberségről, magáról az emberről.

Kiemelte, örül annak, hogy nem hallgatott azokra a budapesti médiaemberekre és elemzőkre, akik szerint ezt nem lehet megcsinálni, mert az ember belefárad, és vidéken nem érdekli az embereket a politika. Ennek éppen az ellenkezője bizonyosodott be, és a tegnapi választási eredmény is sok tekintetben ennek köszönhető. Példaként említette, hogy amikor Orbán Viktor – szavai szerint – elárulta a hazáját, a külhoni magyarságot, a romániai magyar kisebbséget és az erdélyi magyarokat azzal, hogy megtámogatta George Simiont, akkor úgy döntöttek, hogy elsétálnak Nagyváradra, a Partiumba, és egymillió lépést megtéve, a legkisebb magyar településeken áthaladva jutnak el a külhoni magyar testvérekhez. Magyar Péter szerint számára erről szól a politika, és láthatóan az emberek számára is, az óriási felhatalmazás pedig óriási felelősséget jelent.