Több népszavazás is lehet

Magyar Péter;

2026-04-13 14:36:00 CEST

A Tisza Párt elnöke a miniszterelnöki felfogását egy csapatkapitányéhoz hasonlította, aki számít a miniszterei véleményére, javaslataira, és úgy általában számít a képviselőkre és számít a magyar emberekre. Kifejtette, az elmúlt két évben ő maga is sokat változott, és megtanulta, mennyire fontos a közvetlen kapcsolattartás az emberekkel, vagy modern kifejezéssel élve: a részvételiség. Úgy vélte, a demokrácia csak így működhet, mert nem elég hozzá néhány Facebook-poszt vagy stúdiószereplés, ahonnan az emberek feje fölött születnek döntések. Jelezte: a Tisza-kormány ugyanúgy fog működni, ahogyan az elmúlt két évben maga a Tisza közössége is működött, vagyis közösen, az emberek bevonásával hozzák meg a döntéseket. Ez akár népszavazásokat is jelenthet, noha az előző kormány szerinte erősen ellehetetlenítette ezt az eszközt.

Magyar Péter előrevetítette, hogy helyi vagy országos ügyekben online kérdőívek formájában is kikérhetik az állampolgárok véleményét. Hangsúlyozta: nem olyan kérdőívekre gondol, mint amelyek eddig 20 milliárd forintért a semmiről szóltak, hanem valódi, akár megosztó kérdésekben is használható konzultációkra.

Meggyőződése szerint ez újra és újra felhatalmazást és mandátumot adhat a kormánynak ahhoz, hogy ne Brüsszelben harcoljon, hanem a legjobb döntéseket hozza meg.

A külpolitikára kitérve úgy értékelt, hogy a magyar emberek vasárnap világosan döntöttek: büszkék arra, hogy Magyarország az Európai Unióhoz és a NATO-hoz tartozik, vagyis a legerősebb szövetségi rendszerek tagja. Emlékeztetett arra, hogy ezer éve a magyar őseik, királyaik, királynőik, fejedelmeik azért dolgoztak és küzdöttek, hogy az ország Európához tartozzon, és arra is büszkék lehetnek, hogy Magyarország évszázadokon át védte Európa határait. Hangsúlyozta: minden magyar ember büszke európai identitására, és pontosan látja, hogy bármilyen hazugságokat terjeszt is az aljas hatalom propagandája az Európai Unióról, az EU alapvetően békeprojekt, amely azért jött létre, hogy az alapító országok között soha többé ne legyen háború, és ezt be is váltotta, mert fennállása óta az Európai Unió területén nem volt háború. Magyar Péter szerint a magyar emberek pontosan érzik, hogy a mai béke Magyarországon nagyrészt az Uniónak és a NATO-nak köszönhető, ugyanakkor azt is világosan látják, hogy az Európai Uniónak vannak hibái.