Magyar Péter: A nép szava az Isten szava

Magyar Péter;

2026-04-13 14:45:00 CEST

Magyar Péter arról beszélt, hogy normális esetben, amikor valaki átveszi a kormányzás felelősségét, a leköszönő miniszterelnök megosztja vele a nemzet biztonsága szempontjából fontos információkat, az utolsó időszakban akár be is vonja a döntéshozatalba, és kikéri a véleményét.

Állítása szerint most nem ez történik, mert semmilyen információt nem ismernek. Hozzátette: jelenleg számos olyan nemzetközi szerződés, titkos kormányhatározat és titkosított dokumentum létezik, amelyeket az Orbán-kormány hozott vagy írt alá, és ezekről semmit nem tudnak.

Kifejtette, hogy

Magyarországnak rengeteg olyan nemzetközi kötelezettségvállalása van, amelyről sem a magyar emberek, sem a legnagyobb ellenzéki párt vezetője, a leendő miniszterelnök nem tud semmit. Szerinte Orbán Viktor teljesen ismeretlen feltételekkel és kamatokkal vesz fel hiteleket, valamint úgy kötött óriási összegekbe kerülő nemzetközi szerződéseket, hogy azok részletei is ismeretlenek maradtak.

Éppen ezért – mondta – az átadás-átvétel legfontosabb feladata az lesz, hogy minden dokumentumot megszerezzenek, ami a darálás után megmaradt, valamint minden szükséges kódot is, hogy az ország működőképes maradjon.

Hangsúlyozta, hogy ez különösen fontos a kritikus infrastruktúrák, az informatikai rendszerek, a nemzetbiztonságot alapvetően befolyásoló rendszerek, továbbá a devizatartalék, a kőolajtartalék és sok más terület esetében. Jelezte: erre kész csapattal és kész tervekkel készülnek, mert a Tiszánál több forgatókönyv is készült, kétharmados győzelemre és egyszerű többségre egyaránt. Hozzátette, hogy most szerencsére a kétharmados tervet kell élesíteniük, és náluk minden rendelkezésre áll. Ismét felszólította a „báb-köztársasági elnököt”, hogy „hallja meg a nép szavát, a nép szava az Isten szava, és a lehető leggyorsabban hívja össze” az Országgyűlés alakuló ülését.