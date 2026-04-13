Szavazógépek helyett szakértők

Magyar Péter;

2026-04-13 14:42:00 CEST

Magyar Péter arról beszélt, hogy a kormányzati struktúra alapvetően másképp fog kinézni, mint a Fidesznél, ahol csúcsminisztériumok működtek.

Jelezte: náluk minden szakminisztériumnak külön felelőse lesz, így külön egészségügyi miniszter, oktatási miniszter, környezetvédelmi miniszter és vidékfejlesztési miniszter is dolgozik majd. Hozzátette, hogy „tiszta” pénzügyminisztériumot hoznak létre, a gazdasági ügyeket különválasztják, ugyanakkor a külgazdaság és a belgazdaság egy kézben marad.

Kifejtette, hogy külön Miniszterelnökség is lesz, a titkosszolgálatok pedig visszakerülnek korábbi helyükre: a Belügyminisztériumhoz kerül vissza az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Külügyminisztériumhoz pedig az Információs Hivatal. Hangsúlyozta, hogy felelős miniszterek dolgoznak majd, akik vállalják a döntéseikért a felelősséget. Megjegyezte: szerinte már most is sok név ismert, sőt több, mint ami ilyen helyzetben elvárható lenne, hiszen még akkor is kevés név volt ismert, amikor egy Fidesz-kormányt egy másik Fidesz-kormány váltott.

Úgy vélte, egy leendő miniszterelnöknek és kormánynak diszkrecionális joga, hogy a választási eredmény és a felhatalmazás nagyságának értékelése után maga állítsa össze azt a csapatot, amellyel az országot irányítani kívánja.

Példaként említette Kármán Andrást és Hegedűs Zsoltot,

de jelezte: új neveket most nem jelent be. Heteken belül a magyar közvélemény megismeri a jelölteket, akiket az Országgyűlés illetékes bizottságai is meghallgatnak majd. Jelezte, ezek az emberek szakértők lesznek: nem szavazógombok és nem bábok, mint a jelenlegi miniszterek, hanem valódi szakértelem tér vissza Magyarországra, ami szerinte nagyon jó hír, és szükséges is ahhoz, hogy az ország előre tudjon lépni.