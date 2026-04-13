Magyar Péter: Orbán Viktor nem lehet többé miniszterelnök

Magyar Péter;

2026-04-13 14:52:00 CEST

Orbán Viktor nem lehet Magyarország miniszterelnöke - közölte ugyancsak a 444 kérdésére a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter nyomatékosította, ő maga legfeljebb két ciklusig lehetne miniszterelnök, feltéve, hogy bírja a szervezete, és továbbra is élvezi a magyar emberek bizalmát. Hangsúlyozta, most erre a négy évre kértek és kaptak óriási felhatalmazást, ami nagyon nagy megtiszteltetés. Ez a szabály az alaptörvénybe is bekerül. Hozzátette, hogy Orbán Viktor így is a magyar történelem leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnöke, akinek óriási felhatalmazása és óriási lehetősége volt arra, hogy nagy dolgokat hajtson végre a hazája érdekében.

Úgy vélte, Orbán Viktor ezzel a felhatalmazással nem élt, hanem visszaélt, holott lehetősége lett volna arra, hogy Magyarország fejlődő európai ország legyen. Annyit jegyzett meg: lelke rajta.